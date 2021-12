PLEIN LA VUE - La place de l'horloge à Nîmes

Chaque jour dans Plein la Vue sur France Bleu, redécouvrez nos villes et villages avec un nouveau visage : celui des fêtes de fin d'année ! Aujourd'hui, direction Nîmes avec France Bleu Gard Lozère !

Nîmes, la Rome française s’est parée de mille lumières pour fêter Noël ! Le centre historique n'abrite pas seulement les arènes et la Maison carrée.

Nîmes, la Rome française s’est parée de mille lumières pour fêter Noël ! Le centre historique n'abrite pas seulement les arènes et la Maison carrée, Erika Vachon nous propose de découvrir la Place de l'Horloge. Elle doit son nom au cadran de sa grande tour dotée d’une cloche en fer forgé accrochée au sommet.

Place de l'horloge à Nîmes © Radio France - Erika Vachon

Cet élégant campanile de 31 mètres de haut est aussi un célèbre lieu de RDV, entre boutiques et terrasses de café. Cécile Coustès référente culture et patrimoine de Nîmes tourisme nous raconte l’histoire de ce monument et celle de la spécialité gastronomique de la ville, la brandade nîmoise.

La Maison de la Brandade à Nîmes © Radio France - Erika Vachon

Profitons de cette halte sur la place pour rendre visite à Christophe Mouton célèbre brandadier. La Maison de la brandade travaille de façon traditionnelle depuis quatre générations et régale les Nîmois et les touristes.

Maison de la brandade à Nîmes © Radio France - Erika Vachon

Ecoutez le reportage d'Erika Vachon dans Plein la vue !

Pour redécouvrir cette visite nîmoise et d'autres lieux en France, retrouvez le podcast du 20 décembre dans Plein la vue juste ici !