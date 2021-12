PLEIN LA VUE - Les féeriques de Thonon avec France Bleu Pays de Savoie

Chaque jour dans Plein la Vue sur France Bleu, redécouvrez nos villes et villages avec un nouveau visage : celui des fêtes de fin d'année ! Aujourd'hui direction Thonon les Bains avec Christophe Garnier.

France Bleu Pays de Savoie et Christophe Garnier nous emmènent faire le tour d'un marché de Noël que le Figaro a classé parmi les 10 plus beaux marchés de France. Nous sommes à Thonon les Bains en Haute Savoie et ce marché s’appelle Les féeriques !

Un marché d’une cinquantaine de chalets vous accueille cette année sur le Belvédère de Thonon-les-Bains. Produits et artisanat local d'un part et de l'autre, des chalets dédiés à la gastronomie régionale, vous trouverez tout ce qu’il vous faut sur ce marché de Noël !

Un marché, une patinoire et un programme de concerts et d'animations à Thonon les Bains en Haute Savoie jusqu’au 02 janvier !

Ecoutez le reportage de Christophe Garnier

Pour redécouvrir cette visite et d'autres lieux en France, retrouvez le podcast du 23 décembre dans Plein la vue juste ici !