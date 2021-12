PLEIN LA VUE - Les vitrines de Noël des grands magasins avec France Bleu Paris

Chaque jour dans Plein la Vue sur France Bleu, redécouvrez nos villes et villages avec un nouveau visage : celui des fêtes de fin d'année ! Aujourd'hui direction Paris et ses décorations avec Quentin Lhui !

Retour sur un évènement devenu culte au fil des ans depuis 1909 : les vitrines de Noël ! Petits comme grands magasins se parent de leurs plus beaux atouts pour faire briller les yeux des enfants, mais aussi des adultes ! Les premiers à le faire, c'est le "Bon Marché" qui propose une rétrospective de la découverte du pôle nord avec décors et ours mécaniques… Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre Mondiale pour que ces vitrines thématisées deviennent un indispensable de la période de Noël. On aujourd'hui, on estime que 8 Millions de personnes s'y arrêtent chaque année et les magasins réalisent 20% de leur chiffre d'affaire annuel pendant la période des fêtes.

Les vitrines de Noël, toujours un grand moment © Radio France - Quentin Lhui

Mais mettre de la magie dans les yeux des passants, ça prend du temps ! Benoît Laumaillé, directeur de la Création aux Galeries Lafayette nous le confirme : "Les vitrines de Noël, c'est un an de travail ! Et d'ailleurs, juste après cet interview, je file en réunion pour préparer Noël 2022". On le comprend quand on sait qu'il doit planifier les décors de 35 vitrines et la fabrication de 70 marionnettes. Cette année : les jouets sont à la manette ! Parmi les innovations : les décors sont entièrement recyclables, mais ce n'est pas tout : "Les clients vont pouvoir acheter les décors".

Vous reconnaissez quelques personnages ? © Radio France - Quentin Lhui

