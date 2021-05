Poilly sur Serein la douceur de vivre dans le chablisien

Poilly sur Serein est une commune du chablisien. Un village agricole et viticole d’environ 300 habitants où l’histoire et le patrimoine tiennent une grande place. Une commune qui a su garder également un commerce multiservices.

Le mage Edmond

Jean-Charles Ernest Billaudot né à Polly sur Serein, compte parmi les voyants les plus exceptionnels que la France ait jamais comptés. Il a exercé son art dans le Paris du 19e siècle, sous le nom de Mage Edmond.

Le Mage Edmond -

Victor Hugo, Alexandre Dumas, Eugène Sue, Napoléon III et bien d’autres l’ont consulté.

la tombe du Mage Edmond à Poilly sur Serein © Radio France - Karine Decalf

Figure emblématique de la voyance, beaucoup sont ceux, encore aujourd’hui, qui le reconnaissent comme ayant été un visionnaire hors du commun, tant bien de ses prédictions se sont montrées, en effet, incroyablement précises.

L’église Saint Aignan

L'église paroissiale Saint-Aignan domine la commune de Poilly sur Serein.

L'église Saint Aignan de Poilly sur Serein © Radio France - Karine Decalf

Elle aurait été construite des 1465 à 1537 sur l’emplacement d’une église plus ancienne, située au même emplacement.

L'église Saint Aignan de Poilly sur Serein © Radio France - Karine Decalf

Des sarcophages furent exhumés aux alentours.

Domaine Moreau et fille

Aux portes du chablisien, "Le Domaine Moreau et fille" surplombe le Serein et sa cascade.

C’est un domaine de 13 hectares en Chablis et en Petit Chablis, exclusivement sur la commune de Poilly sur Serein.

Eléonore Moreau © Radio France - Karine Decalf

Une production Bio et des vendanges mécanique sauf pour la cuvée « Pérégrinations » où les raisins sont cueillis à la main et à maturité.

Les vins du Domaine Moreau et fille © Radio France - Karine Decalf

Aujourd’hui c’est Eléonore Moreau qui perpétue le travail de Laurent Moreau son père.

« Les Ecuries de la vallée du Serein » à Chemilly sur Serein et Marion Vignaud

Rencontre avec Marion Vignaud, numéro 1 mondial en attelage en 2020, aux « Ecuries de la vallée du Serein » où elle enseigne son sport.

Les écuries de la vallée du Serein © Radio France - Karine Decalf

C’est son papa Michel Vignaud qui est président de l’association des attelages de l’Yonne qui lui a transmis sa passion.

Les écuries de la vallée du Serein © Radio France - Karine Decalf

"Les écuries de la vallée du Serein" sont une écurie de propriétaires pratiquant le saut d’obstacle, le dressage et l'attelage en compétition ainsi que l'équitation de loisir.

Marion Vignaud © Radio France - Karine Decalf

Sa prochaine échéance mondiale c’est au Haras National du Pin en 2022.

La Poillysette

Un beau pari que celui de Sébastien Boblique de redonner vie à l’épicerie du village !

Sebastien Boblique et Gauthier Pajona © Radio France - Karine Decalf

Juste en face de la Mairie de Poilly sur Serein aujourd’hui, « La Poillysette » est un commerce de proximité qui va rendre service à la population et faire revivre la commune.

Le colombier

Dans le haut de la rue d’En Bas, à l’angle de la rue du Moulin, il existait autrefois une maison seigneuriale, vraisemblablement une dépendance du château de Poilly sur Serein.

Certains de ces bâtiments datant du XVIIème siècle sont encore existants et abritent aujourd’hui la mairie et l’école communale.

Le colombier de Poilly sur Serein © Radio France - Karine Decalf

On peut aussi voir dans la cour un important colombier récemment restauré et qui a retrouvé ses dispositions d’origine avec son échelle tournante. Il date de la même époque que les bâtiments et il est protégé au titre des monuments historiques.

L'intérieur du colombier de Poilly sur Serein © Radio France - Karine Decalf