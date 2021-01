Pontigny ou la magnificence des lieux de prière

Alexis Prou © Radio France -

Agé de 23 ans seulement Alexis Prou a créé sa propre activité . Il s’est lancé dans la production de pleurotes dans les bâtiments de l’exploitation familiale dans le hameau des Prés du Bois sur la commune de Ligny le Chatel.

Champ’icaunais c’est le nom de cette société qui fournit aussi bien les restaurateurs que les particuliers.

L' Abbaye de Pontigny © Radio France -

L'abbaye de Pontigny est un ancien monastère de l'ordre cistercien. Fondée en 1114 .Elle est la deuxième des quatre premières filles de Cîteaux.

Sa célébrité est due à la fois à son rang au sein de l’Ordre, au prestige de ses protecteurs, de ses hôtes de marque et de ses abbés, à l’importance de sa communauté et de ses possessions, et à la richesse patrimoniale de sa bibliothèque et de son architecture.

Gregor Seurre © Radio France -

La communauté Emmaüs de Pontigny est une association humanitaire qui vient en aide aux hommes et aux femmes en grandes difficultés financières et sociales. Depuis sa création l’association vit sans aucune subvention de l’état.

France Bleu Auxerre façon "Beatles" à Pontigny © Radio France -

Le pont des 7 frontières à Pontigny. Ce pont construit au Moyen Age fut pendant longtemps un endroit stratégique pour régler les conflits car il était en limites des comtés d’Auxerre de Tonnerre et de Champagne, mais aussi aux limites des diocèses d’Auxerre de Sens et de Langres.

la boulangerie patisserie Libault à Pontigny, une affaire de famille © Radio France -

La boulangerie pâtisserie Libault. Anthony Libault est artisan boulanger à Pontigny et il est également président de l’union des boulangers 89.

