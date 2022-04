Portes ouvertes à la base de loisirs de Bouconne

Notre expert de la nature est Robin Vachon, animateur sportif et loisirs à la forêt de Bouconne. Il nous détaille le programme des portes ouvertes du dimanche 24 avril sur France Bleu Occitanie.

L'interview Copier

Située au cœur d’un écrin de verdure, la Base de Loisirs de Bouconne, appelle à la détente et aux loisirs. En famille ou entre amis, c’est une destination idéale pour passer une agréable journée en pleine nature.

Au programme

- 10h à 17h : initiation mini-golf et tir sur structure gonflable avec le Golf de Téoula.

- 10h à 17h : tir en soft golf avec Coach2Golf.

- 10h à 17h : initiation, défi sportif, petits matchs avec la MJC Pibrac "section Basket".

- 10h à 17h : initiation défis sportif et de 13h30 à 17h tournoi Foot sur plateau sportif avec US Pibrac Football.

- 10h15 à 11h45 : randonnée VTT et de 10h à 17h parcours motricité vélo avec US Colomiers Cyclisme. Veuillez venir avec votre propre matériel.

- 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h : initiation tir à l'Arc avec l'association "l'aventure devient Nature"

- 10h à 12h et de 14h à 16h : initiation tennis avec le tennis Club de Brax.

- 10h à 17h : course d'orientation proposée par les animateurs sportifs de la Base.

- 10h à 17h : jeux de précision : pétanque et molki en accès libre.