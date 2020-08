Pour une balade toute en douceur, on a testé pour vous le gyropode

On voit ce moyen de locomotion plus souvent en ville. Pourtant, il est possible de se balader avec un gyropode en campagne. On a testé pour vous cette activité toute en douceur. Un moyen original pour se balader et découvrir les jolis paysages du Roannais.

Qu'est-ce qu'un gyropode?

C'est un moyen de locomotion moderne équipé d'un système gyroscopique qui permet à l'appareil de rester très stable. Un plateau, deux roues, et un guidon qui sert à se tenir et à virer à gauche ou à droite. Prise en main rapide, simple d'utilisation, le gyropode permet une grande accessibilité à des sensations différentes de balades.

Baladez-vous autrement

Dans le nord du département de la Loire, Pierre Martin et son entreprise Fun Évasion vous propose de faire des tours en gyropode. Nous avons pu tester ce mode doux de déplacement à l'étang de Merlin à Mably, tout près de Roanne. Pierre nous a d'abord sorti les machines de son camion avant de nous expliquer son fonctionnement.

Son fonctionnement gyroscopique permet une grande stabilité. On y met un pied puis un deuxième sans que le gyropode ne tombe. Pas besoin, ou presque, de toucher le manche pour monter dessus. Comment avancer? Il suffit de mettre son poids sur la pointe des pieds. Pour ralentir il faudra diminuer cette pression à l'avant. La marche arrière est possible : à vous de basculer le poids sur vos talons.

Après quelques tours de chauffe et de prise en main nous voila parti pour faire le tour de l'étang. On le longe, on salue (tout en restant discrets) les éventuels pêcheurs. Les curieux, étonnés, vous disent bonjour. Cela devient convivial. Ce genre de gyropode "tout-terrain" permet de rouler sur l'herbe, des chemins de terre ou de pierre, et permet de monter ou descendre des pentes.

Pour une question de sécurité mais aussi de sérénité de balade, les gyropodes ne peuvent pas dépasser les 14 km/h. Si on dépasse ce seuil, le gyropode ralentit de lui-même.

Où se balader dans le Roannais en gyropode?

Pierre Martin vous propose donc de vous balader à l'étang de Merlin à Mably mais aussi au port de Roanne, le barrage de Villerest, le sentier des écureuils entre arts et nature sur la commune de Riorges, et la gravière aux oiseaux à Mably pour découvrir cygnes, hérons ou encore canards.

Le barrage de Villerest (42) vu de haut © Maxppp - Jean-Louis Dubois

Infos pratiques

Selon les balades comptez de 40 minutes à 1h30 avec des tarifs allant de 18 à 34 euros.

Vous commandez sur le site de Fun Evasion et vous resservez votre place pour une balade. À vous de tester le gyropode cet été.