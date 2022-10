Pourrain, Parly … au pays de France Gall et Julien Clerc

Pourrain, terre d’ocre

Depuis longtemps, l**'ocre** est extraite à Pourrain, à Diges et Parly.

Centre du village de Pourrain © Radio France - Karine Decalf

Broyée sur place depuis 1763, elle est acheminée à Auxerre puis, par voie d'eau, à Paris. L’extraction se faisait à découvert sans puits ni galerie.

Séchoir à pains d'ocre -

Aujourd’hui l’association « Poussière d’ocre » , implantée dans une ancienne ocrerie appartenant à la famille de France Gall, met en avant ce patrimoine industriel en développant des chantiers, conférences, ateliers et visites autour de l'ocre.

Le Domaine de l'Ocrerie à Pourrain -

Le café - restaurant « le Pulvérinien » à Pourrain

Au "Pulvérinien" , Jean Philippe Durville et son épouse vous proposent une cuisine faite maison et gourmande.

Café restaurant "Le pulvérinien" à Pourrain © Radio France - Karine Decalf

Jean Philippe Durville, "Le pulvérinien" à Pourrain © Radio France - Karine Decalf

Un excellent rapport qualité/ prix à quelques kilomètres d’Auxerre.

L’église saint Sébastien de Parly

L’église Saint Sébastien de Parly est l’une des plus belles églises romanes de l’Yonne. Elle date du 12e siècle.

L'église Saint Sébastien de Parly © Radio France - Karine Decalf

On remarque son clocher octogonal et son portail magnifiquement sculpté.

Restauration des peintures murales de l'église de Parly © Radio France - Karine Decalf

L’intérieur présente de très belles peintures murales.

« La ferme des Bréviandes » à Parly

Juli Schmid-Raset a repris la ferme des Bréviandes à Parly et y fabrique des fromages de chèvre en agriculture biologique.

Juli Schmid Raset, la ferme des Bréviandes à Parly © Radio France - Karine Decalf

Ces produits sont disponibles à la ferme sur rendez vous au 06 85 24 53 91

La Métairie Bruyère à Parly

Ancienne propriété de Julien Clerc, la Métairie Bruyère à Parly est depuis la fin des années 70 **un centre d’art graphique unique au monde **réparti sur 8 corps de ferme.

La Métairie Bruyère à Parly © Radio France - Karine Decalf

C'est Robert Dutrou, qui a travaillé entre autre pour Picasso, Calder et Miro, et son épouse Lydie qui ont créé ce lieu unique.

La Métairie Bruyère à Parly © Radio France - Karine Decalf

Un lieu d’exception qui rassemble dans un même endroit toutes les techniques d’impression existantes et qui attirent des artistes du monde entier.

La Métairie Bruyère à Parly © Radio France - Karine Decalf

La Métairie Bruyère © Radio France - Karine Decalf

Aujourd’hui c’est leur fille Corinne qui continu leur œuvre et qui a crée l’association « Aux quatre vents de d’art » , une association qui œuvre notamment pour la promotion de l’art auprès du jeune public et des personnes handicapées en organisant régulièrement des stages et des ateliers .

Corinne Rid, La Métairie Bruyère © Radio France - Karine Decalf

