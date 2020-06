Que faire à Pau : Faites du sport en eaux vives avec au stade palois

L’été arrive et le gave s’agite ! Le parc aquasports du stade nautique de Pau Bizanos vous attend durant tout l’été pour des sensations fortes en mode haut débit !

Les chaleurs estivales s’apprêtent à s’abattre sur les Pyrénées et les envies de fraîcheur et d’eau vont se faire plus vives durant les prochaines semaines. Un détour au parc aquasports de Pau Bizanos va vite s’imposer.

Alors direction le stade d’eaux vives pour profiter d’un plan d’eaux de 5 000 m2, mais aussi de nombreuses activités aquatiques et ludiques, où le bouillonnement de l’eau sera moins reposant que dans les jacuzzis de Calicéo.

Rafting, air boat, hydrospeed ou encore bouée et surf sont au programme de votre été sur le gave de Pau. Sans oublier l’incontournable canyoning et même du stand-up paddle pour ceux qui veulent s’essayer à marcher sur l’eau !

«C’est de la découverte pour le grand public comme de l’entraînement de haut niveau avec des athlètes. Mais aussi venir se promener dans des espaces naturels », rappelle Nicolas Fayolle.

Le site est ouvert de 9 heures à 18 heures (17 heures le week-end). Les réservations de séance sont obligatoires pour les activités, car vous serez accompagnés d’un moniteur.