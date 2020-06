Que faire en Béarn : Découvrez la vie de Gaston Fébus au Château de Morlanne

Autour du donjon et de ses jardins, le Château de Morlanne vous replonge dans la vie de Gaston Fébus.

Les châteaux ne sont pas l’apanage de la Loire. En Béarn, l’histoire se décline aussi autour de ces forteresses, qui racontent un passé riche en aventures. C’est le cas du Château de Morlanne, installé à l’est d’Orthez, aux portes des Landes.

C’est là que Gaston III de Foix-Béarn vivait la vie de Château, dans sa forteresse médiévale atypique, très symbolique du style mis en place par ce comte mythique du Béarn. Depuis, le Château est devenu propriété du Département des Pyrénées-Atlantiques, et sa gestion est faite par la communauté de communes des Luys en Béarn.

Durant tout l’été, vous pourrez profiter des visites proposées par les équipes du château. Si les réservations sont obligatoires et le port du masque indispensable pour les plus de 11 ans. Le parc, le jardin et la cour du Château de Morlanne restent en accès libre pour tous les amoureux de ces espaces naturels très bien travaillés.

Rendez-vous durant tout l’été, pour des visites guidées ou des visites libres, du mardi au samedi. Et pour toutes les infos pratiques, rendez-vous au 05 59 81 60 27 ou chateaudemorlanne@orange.fr