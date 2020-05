Rando Vaucluse

Circuit n°20 - autour du Canal de Carpentras

Carpentras > Loriol-du-Comtat > Aubignan > Beaumes-de-Venise > Saint-Hippolyte-Le-Graveyron > Aubignan > Carpentras

Il s’agit d’un circuit sans difficulté particulière et adapté aux pratiquants occasionnels. Très agréable, ce parcours emprunte une majorité de petites routes peu fréquentées et vous fera découvrir les villages agricoles et viticoles situés au nord de Carpentras ainsi que le fameux Canal de Carpentras, un ouvrage de 65 km dédié à l’irrigation (prudence le long des berges et courtoisie avec les promeneurs).

Pour cette sortie, prévoir un vélo tout chemin, un VTT ou un vélo à assistance électrique car l’itinéraire emprunte des portions du Canal de Carpentras.

Cette boucle initiale de 34,5 km peut être réduite à environ 22 km pour ceux qui souhaiteraient faire une sortie plus courte.

La balade démarre du centre-ville de Carpentras. Nous vous conseillons de vous garer au niveau du parking de la Porte d’Orange, à proximité de l’Espace Auzon. De là, suivre le balisage vélo, en iol-du-Comtat. Traversez le centre village et au niveau de la mairie, suivez à droite la direction vélo d’Aubignan (“Rue du Général Eydoux” puis à droite “Chemin de Tamaris”).direction de Loriol-du-Comtat (prendre la “rue du Docteur Zamenhof” puis au rond-point de la rocade, la 2ème sortie “Quartier du Lac” et à droite “Chemin du Lac”). Vous cheminerez ensuite sur des petites routes jusqu’au village de Loriol du Comtat.

Variante : cette première partie du circuit peut également être effectuée par la _Via Venaissia_. Sortir de la Via au niveau de Loriol-du-Comtat afin de poursuivre la balade.

À Aubignan, vous pouvez faire un petit détour par le village pour découvrir le Café-Boutique, qualifié “Accueil vélo” où Colette et Laure vous attendent pour une pause détente (boissons bio et vente de produits de Provence…). Ensuite, continuez la balade en direction de “Caromb” et du camping “Le Brégoux” puis suivre le panneau vélo “Beaumes-de-Venise”.

Variante au niveau du camping : vous pouvez réduire le parcours en allant tout droit en direction de “Carpentras”.

Pour ceux qui ont choisi la boucle principale, prendre à droite la “Route de Caromb” puis tourner tout de suite à gauche “Traverse de la Combe”. Rejoignez le plateau de Gargamiane planté d’oliviers... Cet endroit préservé offre de beaux panoramas sur le Mont-Ventoux et les Dentelles de Montmirail.

Poursuivez jusqu’au charmant village de Beaumes-de-Venise situé au versant Sud des Dentelles de Montmirail, au pied du plateau des Courens.

Au village, ne manquez pas de faire une halte au Moulin à Huile La Balméenne pour visiter l’ancien moulin et découvrir la boutique.

Le parcours vélo se poursuit en direction de Lafare puis de Carpentras (suivre le panneau vélo > Carpentras 18,5 km). Un peu plus loin, vous allez passer au pied d’un étonnant rocher appelé rocher de Rocalinaud, signifiant rocher lunaire, "rocca luna" en provençal. Ce gros rocher ou plutôt cet amas de sable aggloméré est depuis plus d'un million d'années sculpté par le vent et la pluie.

Suivez le balisage vélo jusqu’à Saint-Hippolyte-le-Graveyron, puis quitter la D21 pour emprunter le “Chemin des Côtes”. C’est la portion la plus pentue de l’itinéraire mais cette difficulté de courte durée est récompensée par une vue imprenable sur le Mont-Ventoux. Après avoir profité de la vue, vous redescendez vers Aubignan. Prudence en traversant la route de Caromb (D55). Le retour sur Carpentras s’effectue par les berges du canal. Prenez toujours tout droit sauf indication contraire (nombreux croisements). Après avoir cheminé environ 5 km le long du Canal, le quitter pour revenir à votre point de départ par le “chemin de Meyras” et la D187.

Point de départ conseillé à Carpentras, Loriol-du-Comtat ou Beaumes-de-Venise où vous trouverez des loueurs de vélos :

Carpentras

Vélo Center - +33 (0)4 90 41 91 28 - https://fr-fr.facebook.com/velocentercarpentras/

Beaumes-de-Venise

Benoit Igoulen - +33 (0)6 14 11 18 15 - www.igoulen-location-velo.fr

L'Etape du Ventoux - +33 (0)4 90 35 07 13 - www.letapeduventoux.fr

Bcyclet Provence - +33 (0)4 84 51 06 04 - bcyclet.com

Visites et restauration sur le parcours ou à proximité (se renseigner sur leur date de ré-ouverture) : Aubignan

Café Boutique - +33 (0)4 90 62 17 76 - www.cafeboutique.fr

Beaumes-de-Venise

Domaine de Coyeux - +33 (0)4 90 12 42 42 - www.domainedecoyeux.com

Carpentras

Domaine Vintur (entre Aubignan et Caromb) - +33 (0)4 90 28 82 72 - www.vintur.fr

Confiserie du Mont-Ventoux - + 33 (0)4 90 63 05 25 - www.berlingots.net

Loriol-du-Comtat

Bistrot de la Gare (Via Venaissia) - + 33 (0)4 90 35 69 71 - https://www.facebook.com/bistrotdelanciennegare/

Saint-Hippolyte-le-Graveyron

Château Juvenal - +33 (0)4 90 28 12 57 - www.chateaujuvenal.com

Vous retrouverez toutes les informations sur ce parcours n°20 sur le site internet www.provence-a-velo.fr. Contact : Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont-Ventoux au 04 90 63 22 74 ou lise.collin@smaemv.fr pour plus de renseignements.