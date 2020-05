Rando Vaucluse

Distance : 14 km Dénivelé : 1000 m Durée : Journée ou demi-journée pour les sportifs.

Un des plus beaux itinéraires pour accéder au sommet du Ventoux mais aussi pour en prendre plein les yeux dans la combe, sur les Jas et par le sentier de retour à travers une forêt particulièrement bien entretenue.

Partez pour l'ascension du célèbre Mont Ventoux avec cette longue et magnifique boucle à l'adret du géant de Provence.

Une randonnée qui vous fera d'abord traverser l'étroite et secrète Combe de Curnier avant de rejoindre le décor lunaire du sommet. Le retour par la Tête de la Grave et sa combe éponyme offre un vaste panorama sur toute la Provence et se conclut par la traversée d'une très belle cédraie

De la balise des Colombets, suivre la direction du jas des Landérots par le sentier balisé qui s’engouffre dans la combe de Curnier (cette dernière est longue de plus de 2 kilomètres). Pendant cette traversée, il faudra sûrement serrer un peu les épaules, car cette combe est parfois très étroite.

Après être sorti de la combe par une petite sente bien raide, prendre à droite sur 200 mètres environ, puis de suite à gauche le sentier qui monte jusqu’au jas des Landérots.

Arrivé au jas des Landérots, tourner d’adord à droite, passer devant le jas des Landérots puis tourner tout de suite à gauche en direction du jas du Toumple en suivant le GR.

Jas du Toumple © Radio France

Plus loin, le sentier passe devant un autre jas en ruine (non nommé), puis le sentier se lève alors plus nettement pour rejoindre une piste à la cote 1299.

Suivre alors cette piste à gauche. 200 mètres après, le GR redescend à droite, ignorer cette invitation pour continuer tout droit sur la piste et rejoindre la balise les Grands Pins à un kilomètre de là.

A la balise les Grands Pins, suivre à droite la piste en direction du jas des Pèlerins.

Après 700 mètres, repérer et prendre à gauche le petit sentier qui monte en longeant une petite combe sans nom. D’abord en sous bois, ce sentier va rapidement rejoindre la partie lunaire du Mont Ventoux. En chemin, on retrouve le PR qui arrive du jas des Pèlerins, le suivre à gauche pour finir les derniers hectomètres d’ascension qui vous séparent du sommet.

Du sommet, rejoindre la table d’orientation nord, et suivre à droite le sentier (GR) qui longe la crête du Mont Ventoux en direction de l’est. Suivre cette crête jusqu’à rejoindre la balise de la Tête de la Grave.

Là, suivre les poteaux rouges et descendre en direction de la D974 en longeant le téléski de l’Ermittant.

Traverser la D974 (prudence !), et suivre à gauche la piste jusqu’à rejoindre la balise de la plaine des Hermitants toute proche.

A cette balise, tourner à droite en suivant le large sentier qui va descendre et rejoindre, après un kilomètre, la balise les Hermitants.

De la balise les Hermitants, tourner à droite et descendre dans la combe de la Grave. Une fois au fond de cette combe, tourner à gauche et descendre toute la combe de la Grave jusqu’à rejoindre la balise Reillas.

Là, suivre à droite le GR sur 300 mètres jusqu’à rejoindre le jas du Mourre.

Descendre ensuite à gauche en suivant le balisage (jaune+lettre J) qui coupe la piste en contrebas du jas du Mourre et descend en direction du massif des Cèdres. En chemin le sentier va couper une première fois une piste puis va rejoindre cette dernière à sa cote 897.

Suivre alors la piste à droite sur 200 mètres puis la quitter par la droite pour rejoindre la balise les Cèdres toute proche.

De cette balise, continuer tout droit et rejoindre la balise Guibert, 200 mètres plus loin.

Là, tourner à gauche et descendre toute la combe d’Ansis jusqu’à rejoindre la balise éponyme à sa cote 524.

Il ne reste plus alors qu’à suivre à droite le GR pour rallier le parking de départ.

Les plus de la randonnée :

- La combe de Curnier avec ses magnifiques resserrements

- Les Jas et abris sous roche

- La possibilité de raccourcir l’itinéraire en prenants directement la combe d’Ansis à partir de la Combe de Fiole.

Les conseils du guide :

- Prendre de l’eau en quantité suffisante (il fait chaud à la montée)

- Respecter les Jas, certains sont utilisés en estive

- Ne pas rentrer dans la combe de Curnier s’il pleut ou si il y a un risque d’orage

- Pour les adeptes de la descente de canyon il existe un itinéraire plus accès canyon.

Option Sportif et passionné de trail :

Après le jas du Toumple, qu’il ne faut pas rater, il est magnifique, on revient on continue sur le GR (traversée légèrement descendante) pour rejoindre la combe de Fiole (Panneau) et là on remonte la combe, en passant par le Jas des pèlerins jusqu’au sommet. Pour le retour on redescend la combe de Fiole et continuer dans la combe d’Ansis. Une fois le GR91 atteint, prendre à droite pour rejoindre le départ.

Distance : 21 km Dénivelé positif : 1500 négatif : 1500