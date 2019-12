Rando Vaucluse : monastère de Prébayon depuis Crestet

Crestet, France

"Monastère de Prébayon depuis Crestet "

Distance : 13,5 km Dénivelé : 600 m Durée : Journée

eUne rando qui nous emmènera du magnifique village de Crestet à l'ancien monastère du 7° siècle de Prèbayon. Ici réalité et légende se mélangent pour nous donner un itinéraire particulièrement chargé d'histoire.

Crestet © Radio France - Daniel Villanova

Le départ se fait à partir des parkings se trouvant juste avant le village de Crestet.

Prendre la route qui remonte au village en suivant le GRP, à l’embranchement laisser le village à droite et prendre à gauche (panneau en bois de l’ONF qui indique Séguret, Suzette et Vaison).

Au panneau « les Faysses 361 m » prendre direction « les fontaines ». Descendre pour rejoindre un premier petit talweg puis un deuxième avec une source. Ici passer le virage il faut repérer un petit chemin qui part sur votre gauche (il est bien marqué).

En haut du petit col, prendre le chemin, en face, qui descend vers un petit ruisseau. Suivre le chemin jusqu’à une route carrossable.

Au panneau « le Laquet 459 m » Prendre à gauche (croix de la Verriére)­­­­ juste à quelques mètres, repérer un chemin qui part à gauche (chemin descendant) avec une borne (droite) bien visible. Suivre ces bornes jusqu’à un chemin carrossable.

Traverser et prendre le chemin de terre qui descend juste de l’autre côté de la piste carrossable.

Avant le fond du vallon, un premier Oratoire (1871) vous indique que vous êtes dans un lieu chargé d’histoire religieuse.

Quelques mètres après, sur votre gauche vous avez les ruines du monastère de Prébayon (monastère du 7°siécle (611)).

Il faut prendre le temps de tourner autour pour repérer les autres oratoires, le boulet (dans la rivière) et remonter vers la cascade.

Crestet Prémayon © Radio France - Daniel Villanova

Une fois la visite réalisée, franchir le pont du Diable, remonter l’escalier en rondins et en haut, prendre à gauche.

Au premier carrefour prendre à droite monter jusqu’au prochain croisement de piste carrossable.

Arrivé au croisement prendre à gauche. Arrivé au panneau « les Cyprès des Évêques (498 m) » prendre la direction « Crestet 5,8 km » là on suit simplement le traçage. Les carrefours de pistes se succèdent. Le premier on prend à droite (ça grimpe), puis on redescend jusqu’au ruisseau « le Sublon » on le traverse et on prend immédiatement le chemin le plus à gauche. Bien surveiller les pistes, à la première piste qui part à gauche, la prendre.

Arrivé en dessous d’une belle ferme, prendre la route goudronnée qui part à gauche. On rejoint à nouveau une ferme, on passe juste à côté, attention aux chiens.

Bien repérer le marquage jaune, qu’il faut suivre. Au panneau « Font du Pommier (353 m) » prendre simplement direction « Crestet 3,5 km ».

Toujours suivre la trace jaune, qui rejoins le GRP (jaune et rouge) et le parking.

Les plus de la randonnée :

- Le village de Crestet

- Un itinéraire pleins de surprises

- Des bosses, des rivières, des champs, de la forêts (itinéraire très diversifié)

- Le monastère de Prébayon

- La possibilité de pouvoir facilement raccourcir.

Les conseils du guide Daniel Villanova, accompagnateur en montagne :

- Prendre une carte ou avoir une application permettant la vision des cartes IGN

- Un bon itinéraire pour s’entraîner à lire une carte

- Prendre le temps autour de Prébayon, un bon endroit pour déjeuner.

- Respecter les lieux

- Nombreux changement de direction liés à la configuration du terrain, prendre le temps pour être sûr du chemin pris.

Pour en savoir plus sur le monastère de Prébayon :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9bayon