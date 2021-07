Randonnées dans les Pyrénées : le calme du plateau de Bouleste

Guillaume Levrel est accompagnateur en montagne depuis 18 ans dans le Val d'Azun. Pour sortir des sentiers parfois engorgés cet été, il propose de conduire les randonneurs en direction de la cabane et du plateau de Bouleste. Le départ se fait au niveau du barrage du Tech. Le sentier part sur la droite du lac. "Plus on va monter, plus on va avoir la vue sur le barrage avec ses eaux limpides." Après quelques lacets serrés, le chemin balisé débouche "sur les estives avec des troupeaux de brebis et de vaches."

Comme c'est juste avant le Parc National, ça permet de fuir la foule

Guillaume Levrel, accompagnateur en montagne

Guillaume Levrel, nous guide jusqu'à la cabane du Bouleste Copier

Il faut compter 1h30 de marche pour les familles. Une fois arrivés à la cabane, _"_on peut voir pas mal de marmottes et avec un peu de chance quelques isards aussi," promet Guillaume Levrel.

Les meilleurs marcheurs pourront continuer plus haut en direction du col et du Lac d'Uzious. "C'est vraiment une balade qui peut se prêter à tous les publics et qui permet de fuir la foule foule estivale!"

Pour randonner en sécurité

Avant votre départ, il est impératif de bien étudier l'itinéraire et de s'informer des conditions météorologiques. Ne présumez pas de vos forces. Choisissez un itinéraire adapté à la condition physique de chacun des participants. Il est nécessaire aussi de bien s'équiper avec de bonnes chaussures et des vêtements de pluie au cas où. Dans votre sac à dos, n'oubliez pas de mettre un téléphone chargé, une carte, une boussole et quelques provisions avec de l'eau. Il ne faut pas hésiter également à prendre contact avec un accompagnateur en montagne qui saura vous parler du milieu naturel et vous conduire en toute sécurité.