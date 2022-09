Randôtrement avec Vanessa Guérin

Le besoin de se reconnecter à la nature est grandissant. Qu’il soit individuel ou en groupe, (déconnexion, ressourcement, s’occuper de son bien-être mais aussi s’éduquer à l’environnement… ). Randôtrement et Vanessa Guérin vous proposent d’Aller au contact de la nature et de la forêt !

Mag Rando des PO du Samedi 10 Septembre

Introduction

Sommaire

Le Portrait de Vanessa

"Mon cheminement m’a amené à transmettre ce qui me touche le plus : l’arbre et ses forêts. Au-delà de cette démarche, faire découvrir « autrement » notre patrimoine naturel devient une sensibilisation essentielle.

C’est en vivant ces expériences en lien avec la nature, que grands comme petits, auront envie de la préserver".

Vanessa Guérin et Randôtrement

Un bain de forêt pour qui? Pour quoi?

"Randôtrement : QUELLE QUE SOIT LA MANIÈRE, vivez une activité qui a du sens : Que vous choisissiez un mode de détente, sportif ou instructif, Randôtrement définit avec vous, une activité adaptée à votre besoin et votre souhait : bain de forêt, randonnée pédestre en milieu montagnard ou méditerranéen, sortie thématique, séjour ..."

Evasion de l'Hêtre"

"RANDÔTREMENT en pleine nature c’est : RANDONNER

Guidé par la marche, vous découvrirez d’innombrables lieux de ressourcements et d’inspiration. SE RECONNECTER

Inspiré par la nature, vous découvrirez les bienfaits des bains de forêts en allant à la encontre de l’arbre. TRANSMETTRE Par l’éducation et la sensibilisation à l’environnement, agissez et favorisez le maintien de notre écosystème "

Se poser sous un Hêtre avec Sébastien le Géobiologue

Sébastien Daspet, géobiologue et collaborateurs de mes Randôtrement

RANDÔTREMENT vous propose dans :

SON CATALOGUE Une variété d’activités que vous pouvez choisir et réserver selon votre souhait et la période de l’année.

- Nous pouvons construire toute offre à partir d’un nombre minimum de 3 participants. SON AGENDA

- Des sorties mensuelles (à caractère ponctuel ou régulier) adaptées à la saison.

- Sortie assurée à partir d’un nombre minimum de 4 participants.

Randôtrement à la carte

Randôtrement c'est aussi des rencontres : _N_athalie, la gardienne du refuge de Sant Guillem, on nous faisons étape lors des bains de forêts pour une halte déjeuner tapas ...

Refuge Sant Guillem

Infos +

ACCOMPAGNATRICE MONTAGNE (Brevet d’Etat)

BPJEPS Activités Physiques pour Tous – Animatrice Gym Douce

Licence STAPS Management du Sport

ADRESSE : Le Casteil – 66 400 REYNES

E-MAIL : randotrement@yahoo.com

FACEBOOK : facebook.com/randotrement et aussi facebook.com/SensoNatura

INSTAGRAM : randotrement et aussi senso_natura

TEL : 06 03 91 28 52