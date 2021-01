Récit de baladeur : rencontre avec le Peloton de Gendarmerie de Montagne du Haut-Rhin

A bord de leur quad, à pied, à skis ou en hélicoptère, le peloton d'Hohrod est là pour assurer la sécurité des usagers du massif des Vosges. Laure Basterreix a rencontré le Major Philippe Viré pour une présentation du Peloton de Gendarmerie de Montagne (P.G.M.). Bien que leur mission soit principalement d'assurer une fonction de secouristes, ces gendarmes sont aussi aussi des enquêteurs qui opèrent en étroite collaboration avec d’autres intervenants (équipages hélicoptères de la Gendarmerie et de la Sécurité Civile, ou encore médecins). Chaque jour, avec une volonté constante d'être les plus performants, ils font le bilan des interventions de la veille et restent en alerte et opérationnels pour tous appels d'urgences provenant du 112.

Les missions du P.G.M. Copier

Le Major Philippe Viré du P.G.M. D'Hohrod © Radio France - Laure Basterreix

La qualité la plus importante pour les membres du P.G.M. c'est la polyvalence. Ils doivent être capables en toutes circonstances, d'intervenir sur toutes situations de secours et également d'être en autonomie.

La polyvalence : qualité majeur d'un gendarme de montagne Copier

Une partie de l'équipement du P.G.M. d'Hohrod © Radio France - Laure Basterreix

L'hiver est une période importante en terme de prévention pour les gendarmes du P.G.M. C'est une période à risque, entre autre en raison de la météo et de l'affluence sur les massifs. Il est important de garder à l'esprit certaines règles de sécurité, petit rappel avec le Major Philippe Viré :

Des règles de sécurité à respecter en montagne Copier

En cas d'accident, les gendarmes du P.G.M. sont en capacité de retrouver les victimes grâce à la technologie de la géolocalisation. Comment ça fonctionne ? Explications :

Le traçage des victimes grâce à la géolocalisation Copier

Les outils de géolocalisation pour le traçage des victimes © Radio France - Laure Basterreix

Etre gendarme de secours en montagne, c’est un métier de passion avec une formation pointue et très exigeante. Aujourd’hui en France, environ 280 personnes sont en poste en PG(H)M, avec une dizaine de places par an à renouveler. Dans une volonté de faire connaître davantage leur métier, mais aussi les partenaires avec qui ils partagent certaines missions : les gendarmes du P.G.M. d'Hohrod possède leur page Facebook où ils communiquent sur les conditions du terrain, ainsi que des informations utiles pour tous.