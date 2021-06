Rencontre avec Jean Pierre Touzé, gîteur passionné

Jean Pierre Touzé accueille à son domicile des randonneurs pour lesquels tout est prévu, du confort des chambres jusqu'aux attraits du jardin auquel ils ont libre accès. Copier

L'étape chez Pierre est recommandé par le site itirando.bzh; on se sent très vite chez soi avec ce personnage sincère et chaleureux qui a plaisir à partager son amour de la Bretagne et en particulier du pays malouin.

