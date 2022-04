Repartez avec votre balade pour deux en buggy grâce à Festi-Vallée, lors de la finale du 1er mai !

Le printemps est là et on vous propose un cadeau en extérieur, à la fois touristique et sportif, lors de la finale du 1er mai ! Une virée en buggy pour deux personnes : les sensations fortes seront de la partie ! Vous découvrirez votre région d'une manière bien différente, grâce à Festi-Vallée !