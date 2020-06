Route des vins de Bordeaux en Graves et Sauternes

La route des vins des Graves et du Sauternais commence aux portes de la ville de Bordeaux, dans le vignoble des Graves. Les Graves couvrent trois appellations: deux appellations régionales, Graves et Graves supérieur, et une appellation communale, Pessac-Léognan.

Situé sur la rive gauche de la Garonne, limité au sud-ouest par la forêt des Landes, la région des Graves dispose d’un terroir renommé à la fois pour la production de vins rouges mais également de blancs secs. La production de vins rouges, puissants et ronds, est principalement issu du merlot qui représente plus de 50% du vignoble, le cabernet franc et le cabernet sauvignon complétant l’encépagement. Les vins blancs secs sont produits à partir de sémillon, ce qui les rend à la fois corsés et charnus, frais et très aromatiques. Tout ça au milieu de paysages qui font rêver entre vignes et châteaux à découvrir. Comme en témoigne notre invité Dominique Guignard Vice Président de la route des vins de Graves et Sauternes au micro d'Isabelle Wagner sur France Bleu Gironde.

L'oenotourisme au pays des Graves et Sauternes

Isabelle Wagner a invité Dominique Guignard sur France Bleu Gironde. Il est également Président du syndicat des Graves et copropriétaire du fameux Château Roquetaillade de la Grange. Un cadre exceptionnel. Cuvier moderne et impressionnant chai à barriques sur six hauteurs. Le Château Roquetaillade la Grange est situé sur les plus hautes croupes des Graves à Mazeres. Il appartenait à la famille du Pape Clément V au XIVème siècle.

"On était habitué aux portails fermés mais depuis 15 ans les propriétaires ont bien compris qu'il fallait s'ouvrir aux tourisme" Dominique Guignard

L'aventure commence aux portes de Bordeaux

L'appellation Pessac-Léognan est née en 1987 sur le territoire des Graves. Répartie sur 10 communes, l'appellation comprend 74 châteaux produisant des blancs et des rouges d'exception. Pessac-Léognan comprend 16 Crus Classés de Graves dont le célèbre château Haut-Brion, 1er Grand Cru Classé en 1855.

"il y a une propriété viticole qui a son adresse a Bordeaux c'st le Château Les Carmes Haut-Brion avec le fameux chai signé Philippe Stark" Dominique Guignard

Les 3 grandes couleurs des vins de Graves et Sauternes

“La seule Route des Vins qui rassemble des Crus Classés dans 3 couleurs de vin !” Rouge, blanc sec et blanc liquoreux… La Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes en fait voir de toutes les couleurs ! Débutant novice, amateur occasionnel ou confirmé, les curieux comme les amoureux du vin seront comblés.

