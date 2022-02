Saint Amand en Puisaye, terre de potiers et « ville de métiers d’art »

La maison de la mémoire potière

La maison de la mémoire potière est située au coeur du Faubourg des poteries entièrement consacrée au travail de l'argile depuis le XVIIème siècle.

Maison de la mémoire potière © Radio France - Karine Decalf

Rare vestige quasiment intact des poteries du XIXème siècle, l'ancienne poterie de Laurent Raymond Gaubier dit Cadet, aujourd'hui la maison de la mémoire potière, offre un ensemble complet, authentique et quasi unique de bâtiments typiques de la production potière.

L'atelier du potier, Maison de la mémoire potière © Radio France - Karine Decalf

Il nous lègue en témoignage 4 siècles de tradition potière au coeur d'un site riche en émotions.

Le four couché, Maison de la mémoire potière © Radio France - Karine Decalf

Les visites guidées vous replacent dans l'ambiance du début du siècle et vous font découvrir à travers ce site l'histoire de la poterie en Puisaye.

Maison de la mémoire potière © Radio France - Karine Decalf

Elles se terminent par une démonstration de tournage.

Daniel Delautre nous raconte la maison de la mémoire potière Copier

Le château de Saint Amand en Puisaye

Le château de Saint-Amand-en-Puisaye est un des plus importants châteaux de la Renaissance dans le Nivernais. Il abrite aujourd'hui un musée consacré à la céramique, activité qui fait la renommée de la ville et de ses environs.

Château de Saint Amand en Puisaye © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte le château de Saint Amand en Puisaye Copier

L’épicerie associative Amarante

L’Amarante, se situe dans les « Ateliers du château ». Une grande surface pour présenter les produits, un lieu clair et accueillant, un espace « parquet » réservé aux rencontres

Virginie et Laura de L'Amarante à Saint en Puisaye © Radio France - Karine Decalf

Les produits proposés font la part belle aux producteurs locaux : fruits et légumes frais, farines, pains, tisanes, miels, huiles, jus de fruits, huiles, œufs, poulets, fromages, vins, bières…le tout complété par de l’épicerie « sèche » bio : légumes et fruits secs, pâtes, sucres, produits sans gluten… mais aussi produits d’hygiène et de cosmétique.

L'Amarante, épicerie solidaire © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Virginie et Laure de l'épicerie l'Amarante Copier

Jean Joseph Carriès

Jean Joseph Marie Carriès (Lyon 1855- Paris 1894) est l'un des artistes les plus fascinants de la fin du XIXe siècle. Sculpteur et céramiste autodidacte, il a mené jusqu'à leur limite ses matériaux de prédilection : la cire, le plâtre, la terre, le bronze et le grès.

Jean Joseph Carriès -

Cette passion pour le grès l’entraine à Saint Amand en Puisaye où il ouvre un atelier.

le Guerrier, Jean Joseph Carriès -

Ses faunes, ses monstres, ses grenouilles et ses masques donnent corps à un monde à la fois réaliste et onirique. Mort prématurément, emporté par la maladie et sans doute aussi par la fièvre créatrice, ce sculpteur et potier de génie, contestataire des règles artistiques, laisse une œuvre importante, largement conservée par le musée du Petit Palais, à Paris.

Jean Joseph Carriès -

Certaines de ses œuvres sont également au Château de Saint Amand en Puisaye

Béatrice Kerfa nous raconte Jean Joseph Carriès Copier

La fromagerie de Montriveau à Arquian

Stéphane et Mylène élèvent 400 chèvres en agriculture Biologique à Arquian, dans la Nièvre. Les 205 hectares de l'exploitation, tous en bio, se répartissent entre l'espace pour laisser les chèvres gambader et les champs où sont produits 90% de leur alimentation.

Fromagerie de Montriveau © Radio France - Karine Decalf

Stéphane Racher © Radio France - Karine Decalf

L'EARL de Montriveau est la seule exploitation à produire du Crottin de Chavignol en agriculture biologique. Un savoir-faire développé en conciliant les deux cahiers des charges, pour garantir à la fois un produit de première qualité et un modèle agricole durable.

Crottin de Chavignol Bio © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Stéphane Racher de la fromagerie de Montriveau Copier

La légende des 9 pas

La légende des 9 pas -

Béatrice Kerfa nous raconte "La légende des 9 pas" Copier

Marie de la Grange d’Arquian

Marie casimire de la Grande d'Arquian -