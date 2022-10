Saint Aubin Châteauneuf, le village des artistes

Le musée Larcena

Le musée accueille des expositions temporaires et l'exposition permanente du poète et aquarelliste Jean Larcena.

le musée Jean Larcena © Radio France - Karine Decalf

Jean Larcena est né à Sens en 1901 et décédé à Paris en 1967.

Musée Jean Larcena © Radio France - Karine Decalf

Réalisé grâce à la volonté et à la générosité de son fils Vincent et de sa fille Jeanne, le musée est aménagé dans l’ancienne école du Couvent, que Jean Larcena avait acquis et où il séjournait régulièrement.

Alain Vuillemet, sculpteur

Alain Vuillemet est un sculpteur créateur de "métamorphoses métalliques" et de sculptures monumentales.

Alain Vuillemet © Radio France - Karine Decalf

Les sculptures inox sont principalement réalisées en chaudronnerie.

Sculptures monumentales Alain Vuillemet © Radio France - Karine Decalf

Alain Vuillemet travaille aussi l'acier et le laiton.

Atelier Alain Vuillemet © Radio France - Karine Decalf

Beaucoup de ses sculptures monumentales sont réalisées pour s’intégrer dans l’art urbain, et elles sont souvent placées sur des sites en plein air, jardins, parcs, ronds-points, places.

Sculptures Alain Vuillemet © Radio France - Karine Decalf

Le Moulin du Berceau

Le "Moulin du Berceau" est l'ancien moulin du village. Il a été racheté par la commune le 1er août 1986.

Françoise Richez au Moulin du Berceau © Radio France - Karine Decalf

A l'initiative de quelques bénévoles, le bief a été restauré, puis avec l'appui de la municipalité, la roue a été remplacée à l'identique.

le Moulin du Berceau © Radio France - Karine Decalf

La grange accueille chaque année de nombreuses manifestations (pique-niques concerts, fête du pain,...)

Robert Falcucci

Robert Falcucci décédé en 1989 dans sa maison de Saint Aubin Châteauneuf est un peintre, un illustrateur , un affichiste et un décorateur français.

Affiche Robert Falcucci -

Il a travaillé pour Renault, le styliste Paul Poiret. Dans les années 60 à la demande d'Air France il conçoit des décorations pour deux Boeing 707.

Affiche Robert Falcucci -

Dans les années 70, il s'installe définitivement à Saint Aubin Châteauneuf.

La maison de Robert Falcucci © Radio France - Karine Decalf

Restaurant du Golf de Roncemay

Le restaurant du Golf de Roncemay se situe dans un environnement exceptionnel, où la nature règne en maître.

Domaine du Roncemay © Radio France - Karine Decalf

Le chef Pascal Guellec privilégie les circuits courts et les produits du terroir et respecte les saisons.

Restaurant du Golf de Roncemay © Radio France - Karine Decalf

La formule bistrot démarre à 20 € et comprend entrée, plat et dessert).

Terrasse du restaurant du Golf de Roncemay © Radio France - Karine Decalf

Le menu gastronomique vous emmène à la carte avec par exemple une tarte de foie gras chutney au melon, un filet de bar snacké déclinaison d'artichaut rôti, ou encore un tube croustillant cacao amer, crémeux mascarpone caramel au beurre salé, glace chocolat Jivara ... Bon appétit !

