Saint-Fargeau, des vies autour d’un château

La chapelle Saint Anne

La chapelle Sainte-Anne se trouve dans le cimetière de Saint-Fargeau. A l’intérieur on peut y admirer un ensemble étonnant de peintures murales du début du XVIe siècle qui recouvrent tous les murs de l'édifice.

La chapelle Sainte Anne de Saint Fargeau © Radio France - Karine Decalf

Les scènes sont présentées comme une suite de tapisseries tendues et retracent en onze épisodes le récit de la passion du Christ.

la chapelle Saint Anne à Saint Fargeau © Radio France - Karine Decalf

Deux autres peintures évoquent " la généalogie de la Vierge " et la " Rencontre des Trois Morts et des Trois Vifs ".

La clé est disponible à l'Office de tourisme sur présentation d'une pièce d'identité.

La chapelle Saint Anne de Saint Fargeau © Radio France - Karine Decalf

Auberge « La Demoiselle »

A « L’Auberge La Demoiselle » à Saint-Fargeau, Frédéric Dupuy, le Chef, vous accueille dans un cadre d’exception. Une magnifique bâtisse du 19ième siècle avec poutres et cheminée avec vue imprenable sur le château.

Auberge La Demoiselle à Saint Fargeau © Radio France - Karine Decalf

Frédéric Dupuy met son expérience au sein de restaurants étoilés au service de vos papilles, et vous propose une excellente cuisine régionale et gastronomique.

Frédéric Dupuy, le chef de l'Auberge La Demoiselle à Saint Fargeau © Radio France - Karine Decalf

La Grande Mademoiselle (1627-1693)

Anne-Marie-Louise D’Orléans, fille de Gaston d'Orléans et de Marie de Bourbon et petite-fille du roi Henri IV, elle était la cousine germaine de Louis XIV. Indépendante et dotée d’un fort caractère elle se rebella contre Louis XIV pendant la Fronde et fut exilée au Château de Saint-Fargeau.

La Grande Mademoiselle -

A 25 ans elle raconte son arrivée dans ce château dont elle a hérité par sa mère :

Saint Fargeau © Radio France - Karine Decalf

« Il fallut mettre pied à terre, le pont étant rompu. J’entrais dans une vieille maison où il n’y avait ni porte ni fenêtre et de l’herbe jusqu’aux genoux dans la cour : j’en eus une grande horreur »

Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau (1760-1793)

Marquis de Saint-Fargeau, Louis Michel Lepeletier de Saint Fargeau fut un homme politique et un juriste français. Il est également l'un des rares députés de la noblesse ayant exprimé son soutien envers les révolutionnaires, pendant la Révolution de 1789, ce qui lui vaudra d'être le tout premier président du Conseil général de l'Yonne, lors de la création des départements, en 1790.

Lepeletier de Saint Fargeau -

Il mourut assassiné le 20 janvier 1793, la veille de l’exécution de Louis XVI et devient « Le premier martyr de la liberté »

Jean d’Ormesson (1925-2017)

Jean d'Ormesson , académicien, descendant par sa mère de Louis Michel Lepeletier, il a passé son enfance dans le château familial de Saint-Fargeau et a fait de ce château l'un des « personnages principaux » de son roman « Au plaisir de Dieu ».

Jean d'Ormesson © Radio France -

Remorques Louault « Le spécialiste du spécifique)

Basée à Saint-Fargeau, l’entreprise « Remorques Louault » est une entreprise familiale qui se singularise de ses concurrents en concevant une large gamme de produits « à la carte » : des remorques et semi-remorques sur mesure et fabriquées au cas par cas.

Stephanie Louault © Radio France - Karine Decalf

Par exemple, la société a été à même de concevoir plusieurs semi-remorques pour le transport de satellites de la fusée Ariane, de déchets radioactifs ou encore un semi-remorque transformé en centrale mobile de forage.

"Remorques Louault" à Saint Fargeau © Radio France -

Une entreprise qui emploie aujourd’hui plus de 150 personnes sur le site de Saint-Fargeau.

Pâtisserie Fléchais

Patrick Fléchais est artisan pâtissier mais également artisan chocolatier au N°1 de la rue des Lions à Saint-Fargeau.

L'équipe de la Pâtisserie Fléchais de Saint Fargeau et Gauthier Pajona © Radio France - Karine Decalf

Il y perpétue la recette secrète du célèbre « Macaron de Puisaye », une gourmandise crée en 1938.

La nouvelle boutique de la pâtisserie Fléchais à Saint Fargeau © Radio France - Karine Decalf

Autre spécialité de laPâtisserie Fléchais : "Le croquant", un assemblage finement travaillé à base de meringue chocolat, de crème au praliné, d’un biscuit chocolat … le tout nappé d'un chocolat au lait parsemé d'éclat d’amandes.

Le musée de l’aventure du son

"Le musée de l’aventure du son" propose des collections uniques en Europe.

"Le musée de l'aventure du son" à Saint Fargeau © Radio France - Karine Decalf

Y sont présentés plus de 1 000 instruments de musique mécanique, phonographes et radios. Un musée qui permet également au public de se plonger dans l’univers de la radiophonie par la visite d’un ensemble de radios particulièrement riche, de l’invention de Branly jusqu’à nos jours.

"Le musée de l'aventure du son" à Saint Fargeau © Radio France - Karine Decalf

Un musée à voir et à écouter.

Pour les plus jeunes, le Musée propose une visite ludo-éducative sur des tablettes numériques.