Saint-Georges-sur-Baulche fait partie de l'agglomération d'Auxerre, c'est une commune qui est membre de la communauté de l'Auxerrois. Autrefois village agricole elle est surtout aujourd’hui à vocation résidentielle. Une ville de plus de 3400 habitants où il fait bon vivre !

Saint Georges sur Baulche, à cheval et à vélo …

Béatrice Kerfa, Catherine Marchesin et Gauthier Pajona

L’église Saint Georges de Saint Georges sur Baulche

L'église Saint Georges de Saint Georges sur Baulche © Radio France - Karine Decalf

Une église qui n’a pas de date de construction précise, mais qui pourrait avoir été bâti entre le 11ième et le 12ième siècle.

Depuis et au cours des siècles elle a profité de nombreux travaux de rénovation.

« La Farandole Gourmande » et Didier Barjot

La Farandole Gourmande à Saint Georges sur Baulche © Radio France - Karine Decalf

Au numéro 8 de la rue du Languedoc en plein centre de Saint Georges sur Baulche, Didier Barjot, restaurateur et traiteur, vous accueille à La Farandole Gourmande. Il vous y propose toute une gamme de plats faits maison avec des produits frais et de préférence locaux.

La ferme équestre du Buisson et Marie Noëlle Friocourt

Située à Villefargeau, commune voisine de Saint Georges sur Baulche, La ferme équestre du buisson est un véritable lieu de vie.

Coin Coin, le canard qui se prend pour un humain -

A 5 minutes seulement d’Auxerre, Marie Noëlle Friocourt, amoureuse des chevaux et de la nature, y enseigne l’équitation par le jeu et transmet les valeurs de respect de l’animal.

Béatrice Kerfa sous le charme ... à la Ferme du Buisson © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec une passionnée …

Marie Noelle Friocourt à La Ferme équestre du Buisson © Radio France - Karine Decalf

France à Vélo et Christiane Trégouet

Christiane Trégouet est allemande et amoureuse de l’Yonne …. Guide conférencière, elle a créé à Saint Georges sur Baulche l’entreprise « France à Vélo » pour allier son amour pour le « deux roues » et son amour pour le patrimoine.

France à Vélo © Radio France - Karine Decalf

Aujourd’hui France à Vélo vous propose des circuits à vélo dans l’Yonne bien sur, mais aussi sur toute la France et dans le monde entier.

Christiane Tregouet de France à Vélo et Béatrice Kerfa © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec une amoureuse des voyages et de l’Yonne

Boulangerie Patisserie Thierry Rollinat

A Saint Georges sur Baulche, au numéro 10 de la rue d’Auxerre, Thierry Rollinat vous propose toute une gamme de pains et baguettes de tradition, dont la « Georgette » mais aussi des pâtisseries et de nombreuses tartes salées.

Viennoiseries © Radio France - Karine Decalf

A quelques jours de Pâques on parle bien sur chocolat et autres gourmandises … Pour en savoir plus cliquer sur ce lien https://www.facebook.com/ROLLINAT.CASTELEYN/

