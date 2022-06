Saint-Léger-Vauban, curiosités et gourmandises chez le Maréchal

L’église de Saint-Léger-Vauban

L'église fut reconstruite au XVe siècle en remplacement d'un édifice plus ancien dont le clocher soutenu par quatre piliers, conserve des parties du XIVe siècle. Le chœur est gothique, et devant l'autel, les artistes Serge Jamet, et Marc Hénard (1919-1992) réalisèrent une céramique de 4000 carreaux de grès émaillé. Cette céramique offre un condensé des valeurs humanitaires du christianisme.

L'église Saint-Léger -Vauban. © Radio France - Karine Decalf

Marc Hénard a vécu à Saint-Léger-Vauban. Il est peintre, sculpteur, mosaïste, verrier, architecte et céramiste. C’est l’autre célébrité de la commune. Dans les années 1950, il vient à Saint-Léger-Vauban à la demande du père abbé de la Pierre-qui-Vire. À l'abbaye, il construit l'hôtellerie ornée d'un superbe tympan sculpté en granit rose, des vitraux et des sculptures

Béatrice Kerfa nous raconte l'église de Saint-Léger-Vauban Copier

L'église Saint-Léger, détail de la mosaïque © Radio France - Karine Decalf

Le Musée Vauban

Le Musée Vauban présente l’histoire de Vauban, son héritage de pierre et de plume, tout en montrant son attachement au Morvan, une terre qui a inspiré ou nourri un grand nombre de ses idées. À découvrir pour en savoir plus sur ce grand homme !

Colette Bonamy nous raconte Vauban et le Musée de Saint-Léger-Vauban Copier

Musée Vauban à Saint-Léger-Vauban © Radio France - Karine Decalf

La trinquelinette

« Plus de fruits, moins de sucre », tel est l’adage de La Trinquelinette, cette entreprise qui fabrique des confitures et des compotes artisanales haut de gamme, bio et cuite à l’ancienne dans un chaudron en cuivre, sans colorant ni conservateur. Rien d’industriel, les produits sont élaborés à partir de matières premières rigoureusement sélectionnées selon un cahier des charges préétabli. Selon les saisons et les fruits, le rythme de travail est différent. La Trinquelinette s’affiche dans les rayons des épiceries fines : la grande épicerie du bon marché, Lafayette gourmet, les boulangeries Poilâne. Vous les trouverez aussi à Londres, New-York, Berlin, Montréal, Bruxelles, Nassau, Singapour, Helsinki. Vous les trouverez également à la boutique de Saint-Léger-Vauban et sur internet

Rencontre avec Céline Dubreuil de la Trinquelinette Copier

La Trinquelinette - Céline Dubreuil et Benjamin Lemaire © Radio France - Karine Decalf

La Trinquelinette - Saint-Léger-Vauban © Radio France - Karine Decalf

La pierre qui vire

Cette pierre de légende se situe au Monastère de la Pierre qui Vire sur la commune de Saint-Léger-Vauban. C’est une grosse pierre de granit en équilibre sur un rocher. Ses dimensions : trois mètres de haut, deux mètres de large et environ un mètre d'épaisseur. En 1861, elle est signalée comme objet de croyances superstitieuses et pour en terminer avec ce culte païen, elle fut scellée avec du ciment et on disposa à son sommet une statue de la Vierge.

Béatrice Kerfa nous raconte la légende de La Pierre qui Vire Copier

La Pierre-qui-vire - Saint-Léger-Vauban dans l'Yonne. © Radio France - Karine Decalf

Equipe France Bleu Auxerre sur La Pierre-qui-vire © Radio France - Karine Decalf

La ferme de l’Abbaye de la Pierre qui Vire

La ferme de l'Abbaye de la Pierre qui Vire doit son nom au lieu-dit où le monastère s'est implanté en 1850, à proximité du dolmen dit de "La Pierre Qui Vire". Elle élève sur les terres de l'Abbaye un troupeau de 80 vaches laitières brunes des Alpes. La production de lait est transformée sur place en fromages fermiers variés, de qualité et de grande réputation. Depuis 50 ans, la totalité de la ferme est conduite selon les méthodes de l'agriculture biologique sans utilisation de substances chimiques de synthèse (engrais ou pesticides). Ses produits bénéficient du label AB et Morvan Terroir.

Rencontre avec Véronique Abrahamse, La fromagerie de la Pierre qui Vire Copier

Véronique Abrahamse - La Fromagerie de l'Abbaye de la Pierre-qui-vire - Saint-Léger-Vauban. production biologique local circuit court producteur commerce équitable Yonne Bourgogne © Radio France - Karine Decalf

La Fromagerie de l'Abbaye de la Pierre-qui-vire - Saint-Léger-Vauban. production biologique local circuit court producteur commerce équitable Fromage de chèvre Yonne Bourgogne © Radio France - Karine Decalf

Un magasin est ouvert à l'Abbaye tous les jours de 11 à 12h et de 15 à 17h30 (lundi 17h) sauf en janvier. Le magasin à la ferme est ouvert tous les jours de 17h à 18h de Pâques à la Toussaint. 18h30 en juin et septembre, 19h en juillet et août. Ouvert du lundi au vendredi en hiver de 17 à 18h.

La Fromagerie de l'Abbaye de la Pierre-qui-vire - Saint-Léger-Vauban. production biologique local circuit court producteur commerce équitable Yonne Bourgogne © Radio France - Karine Decalf