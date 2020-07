Saint-Pé de Bigorre : les Grottes de Bétharram rouvrent leurs portes !

Situées à 15 km de Lourdes et 25 km de Pau, les Grottes de Bétharram et leurs galeries sont uniques en Europe. On les parcourt à pied, en bateau et même en train !

Ce 1er juillet 2020 restera dans les annales. A partir de ce jour, à pied, en bateau et en train on peut à nouveau visiter les Grottes de Bétahrram. D'habitude les touristes affluent dès le mois de mars pour découvrir ce joyau pyrénéens ouvert au public depuis 1903. Mais vous savez ce qu'il en est, cette année. Alors pas question de rater la réouverture de ce que la nature nous offre de plus beau : ses entrailles. L'entrée des Grottes, découvertes par Léon Ross en 1819, est située dans les Pyrénées-Atlantiques et la sortie, à Saint-Pé-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Les deux sont distantes de 2,5 km environ pour un dénivelé de 80 mètres et la partie visitée des grottes s’étend sur 2,8 km. Voici ce qu'on peut voir durant ce voyage au (presque) centre de la terre :

Vue de l'une des salles exceptionnelles des Grottes de Bétharram © Radio France - Joao Photos/Grottes de Bétharram

Et la visite, comment ça se passe ?

La visite des plus belles grottes d'Europe dure 1h20. Après le passage du premier étage, vous descendrez les 250 marches du gouffre qui mènent à la rivière souterraine. Vous traverserez la montagne creusée par l'eau au fil des millénaires en découvrant une suite de concrétions calcaires aux formes étonnantes, mises en scènes par un éclairage subtil :

Une série de concrétions parmi tant d'autres © Radio France - Joao Photos/Grottes de Bétharram

Ensuite, avec pas moins de 800 mètres de roche au dessus de vos têtes, vous partirez pour une agréable promenade souterraine en bateau. Enfin, le voyage se terminera à bord d'un petit train pour regagner la sortie devant un magnifique bâtiment érigé en 1924, un des tous premiers en béton armé de France. Pour mieux comprendre ce qui vous attend, si j'étais vous je regarderais la vidéo...

Et on y va comment ?

On accède au site par la route en voiture ou en bus via Lourdes, Nay ou Pau. Mais le petit conseil de France Bleu Béarn c'est de faire un tour sur la Foire Aux Questions des Grottes de Bétharram, de prendre contact ici ou de téléphoner au +33 (0)5 62 41 80 04. Bon voyage dans les antres de la terre.