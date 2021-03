Saint Père... Vézelay ... Marc Meneau ... Julien Cohen ...

Les villages de Saint et Vézelay, situés à quelques kilomètres l'un de l'autre, partagent une histoire commune. L'occasion d'y évoquer la vie de Marc Meneau l'enfant du pays et de parler de l'ouverture de la boutique "Mes découvertes" avec Julien Cohen.

L’église Notre Dame de Saint Père

Le village de Saint-Père se trouve au pied de la colline éternelle de Vézelay. On y situe même l'origine de la grande abbaye, fondée dans la vallée au 9ième siècle.

L'église Notre Dame de Saint Père © Radio France - Karine Decalf

L'église Notre-Dame, véritable joyau de l’art gothique bourguignon, fut construite du 13ième au 15ième siècle mais conserve encore quelques éléments de mobilier plus anciens (autel, fonts baptismaux, chapiteaux).

Béatrice Kerfa nous raconte l'église Notre Dame de Vézelay Copier

Le porche de l'église Notre Dame de Saint Père © Radio France - Karine Decalf

Sous le porche on peut voir, sculptés, une femme accompagnée d'un homme tenant une maquette d'église et les spécialistes admettent ce couple comme les fondateurs. Le porche abrite également un très beau tombeau de femme daté de 1258. C'est d'ailleurs le seul élément daté de l'église.

Béatrice Kerfa nous raconte le porche de l'église Notre Dame de Saint Pierre Copier

Les fondateurs de l'église Notre dame de Saint Père © Radio France - Karine Decalf

Marc Meneau, l’autodidacte triplement étoilé

Marc Meneau est né le 16 mars 1944 à Saint Père dans l'Yonne, en Bourgogne. Son père était le bourrelier du village, sa mère tenait le bistrot restaurant- épicerie.

Marc Meneau © Radio France -

Après ses études secondaires, il entre à l’Ecole Hôtelière de Strasbourg en 1961. Après son mariage avec Françoise en 1966, il reprend le bistrot des parents de celle-ci à Saint Père « La Renommée »

"La Renommée" à Saint Père © Radio France - Karine Decalf

Marc Meneau et "La Renommée" à Saint Père avec Gauthier Pajona Copier

En 1972, il obtient sa première étoile au Guide Michelin. Il déménage alors son restaurant dans une demeure plus grande qu'il baptise L'Espérance. En 1975, une deuxième étoile Michelin lui est décernée.

Bernard Gillot de "L'auberge des Chenets" à Valloux et Gauthier Pajona devant "L'Espérance" © Radio France - Karine Decalf

Bernard Gillot et Gauthier Pajona nous racontent Marc Meneau à "L'Espérance" Copier

Et commence alors l’ascension de ce grand cuisinier. En 1983, Il est élu « Meilleur Cuisinier Français de l'Année » et obtient 3 étoiles au Guide Michelin, ainsi que 19/20 au Gault et Millau

Marc Meneau crée sans interruption, mais on retient, entre autres signatures, les Cromesquis de Foie Gras, « qui éclatent dans votre bouche, comme une expérience sensuelle », ou la sublime Huître en gelée d'eau de mer .

Si vous lui demandez comment il définit sa cuisine, il dit qu'elle est inventive et traditionnelle.

Il est l’ami des artistes tel Serge Gainsbourg qui décida en 1990-1991 de passer ses derniers jours au restaurant de Marc Meneau .

Il nous a quitté le 9 décembre 2020.

Les puits de Vézelay

Vézelay, est un village mythique, construit sur un éperon rocheux, il recèle de grands patrimoines, mais aussi de superbes puits qui agrémentent joliment la montée du pèlerin vers la basilique de la Madeleine.

Catherine Marchesin, Gauthier Pajona et Béatrice Kerfa à Vézelay © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte les "puits" de Vézelay Copier

Les pèlerins qui affluaient pour vénérer les reliques de Sainte Marie Madeleine, et continuer leur route vers St Jacques de Compostelle, séjournaient à Vézelay ou ils étaient souvent logés dans les nombreuses caves qui se trouvent sous le village.

Départ de la 3ième croisade à Vézelay -

Béatrice Kerfa nous raconte "L'histoire des mouchoirs de Vézelay" Copier

Saint Bernard y prêcha la seconde croisade en 1146 en présence du roi Louis VII.

Les rois Philippe-Auguste et Richard Cœur de Lion s'y donnèrent rendez-vous en 1190 avec leurs armées pour la 3ième croisade.

Julien Cohen à Vézelay

Julien Cohen, l’antiquaire aux lunettes bleues de l’émission "Affaire conclue" sur France 2 ouvre une nouvelle boutique « Mes découvertes » à Vézelay dans l’ancienne église Saint Etienne. OUVERTURE LE 29 MARS 2021

L'église Saint Pierre de Vézelay © Radio France - Karine Decalf

Mes découvertes, la boutique de Vézelay - Julien Cohen

Le concept de "Mes découvertes", c’est de dépoussiérer la brocante et de faire en sorte de mettre les quatre sens en éveil grâce à des mises en scène spectaculaires.

Julien Cohen et l'équipe d'Ici c'est l'Yonne à Vézelay © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Julien Cohen Copier

Ancien temple de Bacchus, l’église Saint Etienne fermée depuis 2015 et classée aux Monuments historiques a connu de nombreuses vies. Elle renaît aujourd’hui grâce à cet amoureux de la pierre.

Lustre Murano des années 60 © Radio France - Karine Decalf

Nivernais d’adoption, Julien Cohen connait bien notre région et ses richesses. Dans sa boutique de Vézelay on trouvera d’ailleurs une cave à vins.

Julien Cohen à Vézelay © Radio France - Karine Decalf

Il se propose également d’organiser régulièrement des animations comme des expertises et des rencontres avec ses collègues de l’émission « Affaire Conclue »