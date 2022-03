Saint-Sauveur-en-Puisaye, berceau de la célèbre romancière Colette, n'a pas que cet argument pour retenir le visiteur ! Il faut se promener à travers ce bourg de Puisaye et découvrir des lieux et des personnages étonnants … Suivez nous …

Saint Sauveur en Puisaye une « cité de caractère » et le village natal de Colette.

L’école primaire et « Claudine à l’école »

La romancière Colette est née et a passé son enfance à Saint Sauveur en Puisaye.

L'hotel de ville de Saint Sauveur en Puisaye © Radio France - Karine Decalf

La jeune Gabrielle Sidonie Colette -

De ses souvenirs d’école, elle a écrit « Claudine à l’école », son premier roman. Un roman semi- autobiographique paru en 1900 .

Béatrice Kerfa nous raconte Colette à l'école Copier

Chez Christine et Patrick : bouquinistes et brocante

Au cœur de Saint Sauveur en Puisaye, Patrick Baron et Christine Pérez ont ouvert, dans l’ancien atelier du saboteur, une boutique au charme suranné …

Patrick, bouquiniste et brocanteur © Radio France - Karine Decalf

Bouquiniste brocante à Saint Sauveur en Puisaye © Radio France - Karine Decalf

Des milliers des livres sur 3 étages et une brocante font de ce lieu étonnant un endroit où les clients aiment se rencontrer. A découvrir de tout urgence !

Rencontre avec Patrick Baron, bouquiniste Copier

"Le jardin du Badardo"

Situé 1 place du marché, « Le jardin du Badardo » est un lieu étonnant, atypique et très agréable avec un jardin privatif.

Le jardin du Badardo © Radio France - Karine Decalf

Salon de thé, restaurant gastronomique, épicerie fine , Sabine Couder vous accueille avec le sourire et organise autour du piano des événement culinaires, artistiques et littéraire. On adore !

Le jardin du Badardo © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Sabine Couder du "Jardin du Badardo" Copier

"La Poéterie"

« La Poéterie » à Saint Sauveur en Puisaye est une friche industrielle reconvertie par le sculpteur et artiste peintre Vincent Magni en village d’artistes.

Vincent Magni © Radio France - Karine Decalf

La Poèterie de Saint Sauveur en Puisaye © Radio France - Karine Decalf

Un lieu de résidence d’artistes avec plusieurs espaces pour accueillir des spectacles …. Concerts, festivals, expositions …. Un lieu de rencontres étonnant !

La Poèterie de Saint Sauveur en Puisaye © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Vincent Magni Copier

Chantal Blin : caviste à Saint Sauveur en Puisaye

Au n° 5 rue de la Roche, Chantal Blin exerce la profession de caviste. Un métier qu’elle a appris de son père et de son grand- père.

Chantal Blin © Radio France - Karine Decalf

L'acheminement du vin autrefois à Saint Sauveur en Puisaye © Radio France - Karine Decalf

Dans sa cave elle vous conseille et vous propose des vins sélectionnés avec soin. Une belle rencontre !