Sauvons les pigeonniers du Tarn

Gaillac est l’un des plus vieux vignobles de France avec ses pigeonniers, symboles du patrimoine viticole. Nathalie Vaysette, co-fondatrice de l'association des Z’elles Gaillacoises est au micro France Bleu Occitanie d'Alban Forlot au cœur du Tarn dans "La Vie en Bleu" pour évoquer un pigeonnier situé entre Lisle-sur-Tarn et Gaillac. C'est l'un des premiers rénovés grâce à la vente aux enchères annuelle de l'association. La prochaine est prévue les 10 et 11 juillet 2021. Evénement œunotouristique avec des balades à vélo et à pied autour des pigeonniers cet été près de Labastide-de-Lévis (81).

Amoureuse des vieilles pierres restaurées, Alix David contacte Nathalie Vayssette pour lui expliquer l’idée qu’elle a derrière la tête. Alors adhérence à So Femme & Vin, premier réseau professionnel de femmes de vin du Sud-Ouest, Alix soumet à Nathalie l’idée d’un réseau plus local à Gaillac. C’est la naissance des Z’elles Gaillacoises. L’association regroupe une trentaine de femmes travaillant dans le vin (vigneronnes, dans l’oeno tourisme, œnologue…)

Pourquoi tant de pigeonniers ?

Avec un seul engrais autorisé à l’époque pour fertiliser la vigne : la « colombine », en d’autres termes les déjections de pigeons, puissant fertilisant. Les pigeonniers dans le gaillacois sont alors devenus nombreux, abritant la plupart du temps un four à pain au premier niveau, un stockage de denrées alimentaires au deuxième, et enfin les volatiles au-dessus. Désormais vides, ces pigeonniers, symboles du passé et de la tradition ont plutôt tendance à être abandonnés et disparaissent petit à petit. Une association de femmes composée d’une trentaine de vigneronnes les rénovent. Michel Lucien peut vous renseigner sur ces pigeonniers près de Lombers (81)