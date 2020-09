Secouriste en montagne dans les Pyrénées, 30 ans d'intensité

Interview Star du Jour Copier

Au micro d'Alban Forlot, dans la Vie en Bleu le jeudi 24/09/2020.

Pascal Sancho © Radio France - Alban Forlot

Pascal Sancho est guide de haute montagne et a exercé pendant une trentaine d’années la spécialité de secouriste en montagne dans les unités CRS de la Police nationale. Dans ce récit autobiographique d’une rare intensité, il propose au lecteur une plongée au coeur de ces unités d’élites du secours en montagne. En plaçant l’humain au centre du récit, il raconte sa formation difficile mais exaltante, son expérience unique dans un centre de secours en montagne et surtout les interventions en milieu hostile pour sauver des touristes égarés, des alpinistes en détresse, des skieurs pris dans des avalanches, ou même un équipage décédé dans le crash d’un avion, etc.

Des émotions de toute nature

Des situations d’une telle dangerosité que ce métier est celui qui compte le plus de disparitions devant les unités d’élite du RAID ou du GIGN. Un récit édifiant et rare qui rend compte de la force de tous ces passionnés qui travaillent dans l’ombre, en réalisant au quotidien des prouesses pour sauver des vies.

Bravo Papa

« En quelques minutes, la rondelle du treuil arrive. Philippe est déjà sous l’hélicoptère. Un deuxième passage, le crochet du treuil descend à nouveau, Bruno me l’amène dans la main au centimètre près, j’y attache le brancard et lui fais signe. La civière quitte immédiatement le sol, je l’accompagne pour lui donner le bon équilibre. Elle s’envole dans le ciel, pendue sous l’Alouette. Tout s’est passé très vite, à peine quelques minutes pour que Bernard soit amené auprès du médecin avant de rejoindre l’hôpital. Je me retrouve seul dans l’immensité des montagnes baignées de nouveau dans un calme absolu, avec cette fois une saveur nouvelle dans la bouche. Un doux mélange, fait d’une petite larme salée et d’une joie intérieure qui me prend à la gorge. La certitude d’avoir croisé ma bonne étoile, celle qui allait me conduire, au travers de ce métier, vers la plénitude du coeur. En quelques minutes, j’ai obtenu bien des réponses sur mes choix. Que la vie est belle ! » Extrait de l’introduction