Senan, jolie commune rurale de l’Aiillantais.

Senan est une ancienne commune rurale qui se trouve à égale distance entre Joigny et Aillant sur Tholon. Depuis le 1ier janvier 2017 elle est une commune déléguée de la commune nouvelle de Montholon avec Aillant-sur-Tholon, Champvallon et Villiers sur Tholon.

Le château de Chailleuse et le Maréchal Oudinot

Le domaine de Chailleuse, situé à l’ouest de la commune, est entré au milieu du XVIIIe siècle dans la famille Gillet, lignée de magistrats originaire de Saint-Julien-du-Sault. Au XIXe siècle, il est passé par alliance dans la famille de La Haye de Cormenin, dont l’un des membres, le vicomte Louis-Marie de Cormenin, juriste et pamphlétaire jouissant alors d’une grande notoriété, fut député de l’Yonne de 1834 à 1846, puis toujours par alliance dans la famille Oudinot dans la descendance de laquelle il est resté jusqu’à aujourd’hui.

Le maréchal d'Empire Oudinot. -

C’est le marquis Charles Oudinot, duc de Reggio (1851-1905), descendant du maréchal d’Empire, Nicolas-Charles Oudinot (1767-1847), qui avec son épouse Suzanne de Cormenin, fit construire cet édifice dans le style néo-Louis XIII assez en vogue à cette époque.

L'église de Senan.

Le chœur du XIIe est ce qui reste de l’église originale ; il est placé sous le vocable de saint Étienne. La nef de la première moitié du XVIe est, elle, sous le vocable de saint Firmin.

La première chose que l’on remarque et qui peut surprendre en regardant cette église est sa situation, son positionnement, peu courant : sur le bord même de la route sur laquelle elle déborde, alors qu’en général les églises sont précédées d’un parvis ou d’une place plus ou moins grande en fonction du lieu et de leur importance.

Emmanuelle Baud, céramiste.

Depuis 2013, Emmanuelle Baud, elle fabrique des « cérames », nom des pots en terre cuite dont les Grecs se servaient. Elle travaille un grès porcelainique blanc dont la composition s'approche de la porcelaine. Pour la fabrication de ses émaux, elle s'y entend à mélanger les poudres de roche comme la silice, la dolomie, le feldspath et l'oxyde.

Yann Boissenet, viticulteur à Volgré.

Issu d’une famille d’agriculteurs, l'ingénieur agronome Yann Boissenet s’est lancé dans la vigne voilà seulement une douzaine d'années. Depuis, mieux que quiconque il aime faire découvrir les vins de l’Aillantais, un territoire qui compte 4 vignerons et quelque 25 hectares de vignes. C’est là qu’est notamment produit le bourgogne gris, typique de la région et présentant une robe couleur pelure d’oignon. Outre celui-ci, le vigneron produit une dizaine de cuvées, notamment un bourgogne blanc chardonnay, un rouge pinot noir, des ratafias et des crémants de Bourgogne.

La gare de Senan Volgré.

La ligne de Joigny à Toucy est une ancienne ligne de chemin de fer départementale à voie métrique entre Joigny et Toucy . Le 25 avril 1902, la liaison est ouverte. Le rythme est de 3 circulations journalières (matin et soir) dans les deux sens. Le temps de parcours 1h50 pour les 35 km avec 11 gares et 3 arrêts facultatifs soit 1 arrêt tous les 2,5 km.

L' ancienne gare de Senan- Volgré -

Cette ligne connait un beau succès et s’avère bénéficiaire jusqu’en 1914. 105 000 voyageurs sont transportés en 1907 et plus de 12 000 t de marchandises sont expédiées tels les scories venant des ferriers d’Aillant-sur-Tholon, les pommes de terre, le bois, les bestiaux et le blé de la coopérative de Senan.

Arnaud Ponchon, apiculteur à Senan.

Apiculteur depuis une dizaine d'années, Arnaud Ponchon a développé son activité progressivement ce qui lui a permis de maintenir une pratique apicole respectueuse de l'abeille. Ses pratiques sont extensives pour être le plus naturel possible. Pas d'insémination de reines, ni de greffage, ni d'achat de reines extérieures. Les cadres des ruches sont bâtis naturellement, l'essaimage est libre. L'été la transhumance se fait prioritairement sur des exploitations Bio.

Il fait partie de l’association « A TABLE » qui est constituée de six producteurs (une maraîchère, un viticulteur, un éleveur de volailles, un éleveur de porcs, un apiculteur, une éleveuse de chèvres) et d'un artisan (cidrier-huilier) de l' Aillantais. L'association vous propose de commander en une fois les produits des producteurs et artisans et de venir les retirer à Aillant-sur-Tholon, 1 Cour de la Halle aux Grains, tous les mardis de 17h30 à 19h30.