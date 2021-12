Sens, ou un concentré d’histoire

La cathédrale de Sens.

Bernard Brousse est le Président de la Société Archéologique de Sens et il est incollable sur l’histoire de la cité et sur l’histoire de sa cathédrale.

Cathédrale de Sens © Radio France - Karine Decalf

La cathédrale Saint-Étienne de Sens, reconstruite de façon monumentale au XIIe siècle, est un des premiers grands édifices de l’architecture gothique. C’est là que Saint Louis épousa Marguerite de Provence. C’est là que Thomas Becket se réfugia pour fuir le roi d’Angleterre Henri II Plantagenêt. C’est là que se trouve le mausolée du fils de Louis XV et de son épouse

Béatrice Kerfa et Bernard Brousse nous racontent la cathédrale de Sens Copier

L’atelier de moulage des musées de Sens

L’atelier de moulage des Musées de Sens a commercialisé ses premiers tirages en 1986.

Peggy Desmeules Deniot, Atelier de moulage des musées de Sens © Radio France - Karine Decalf

L’atelier travaille pour la boutique des musées qui propose des tirages des pièces issues des collections des musées et du patrimoine local, pour sauvegarder le patrimoine mobilier architectural par la prise d’empreinte et le remplacement de statues ou ornements sur des bâtiments, et pour transmettre ce savoir-faire par des stages d’initiation et des visites des locaux professionnels lors des manifestations nationales (Journées des métiers d’art ou Journées européennes du patrimoine, par exemple).

Peggy Desmeules Deniot nous raconte l'atelier de moulage des musées de Sens Copier

Atelier de moulage des musées de Sens © Radio France - Karine Decalf

L’atelier répond également à la demande d’autres institutions (musées, collectivités…) ou des particuliers souhaitant commercialiser des tirages des pièces de leurs collections ou les sauvegarder.

Co Thé Café

Située rue du général Allix à Sens, la boutique Co Thé Café vous propose ses cafés traditionnellement torréfiés sur place, mais aussi son large choix de thés. Sans oublier, les biscuits, les confitures, les chocolats … on adore !

Véronique, Co Thé Café à Sens © Radio France - Karine Decalf

Boutique Co Thé Café à Sens © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Véronique de Co Thé café à Sens Copier

La Maison d’Abraham

La Maison d’Abraham est une maison à colombages du 16ième siècle située au croisement de la rue de la République et de la rue Jean-Cousin. Elle est l'un des derniers témoins remarquables de l'architecture en pan-de-bois sénonaise de la Renaissance.

Maison d'Abraham © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte la maison d'Abraham à Sens Copier

La boucherie charcuterie Trotoux

La Maison Trotoux est une véritable institution à Sens. Une boucherie charcuterie familiale avec à sa tête, Guillaume Trotoux un amoureux du bien manger.

Maison Trotoux à Sens © Radio France - Karine Decalf

Guillaume Trotoux et son papa © Radio France - Karine Decalf

A découvrir très bientôt à côté de la boucherie un espace restauration où vous pourrez déguster les bons produits de la maison.