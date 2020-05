Six idées de balade au départ de Marseille pour rester dans la limite des 100 kilomètres

Tout en restant prudents, les virées à moins de 100 kilomètres sont autorisées et ce, sans attestation. France Bleu Provence a placé le centre du cercle au Nord de Marseille et vous donne quelques suggestions de balade en Provence mais aussi en Occitanie.

Marseille, c’est vaste, alors partons du point le plus au nord de la ville : Notre-Dame-Limite (15è arrondissement, à la limite de Septèmes-les-Vallons), cela nous laissera quelques kilomètres supplémentaires !

Le point le plus à l’Ouest que vous pourrez atteindre, c’est Aigues-Mortes. Port-Camargue et Le Grau-du-Roi sont juste à la limite des 100 kilomètres mais de l’autre côté du cercle, mieux vaut ne pas tenter le diable...

Nîmes : c’est bon, mais de justesse. A vous l’exploration de la Place des Arènes, de la Maison Carrée, et des Jardins de la Fontaine, jardins classiques du XVIIIe siècle...

Toujours dans la Romanité, Orange est à votre portée. Certes, le Théatre Antique est encore fermé... mais flâner dans les ruelles d’Orange est tout à fait agréable.

Si vous êtes plus nature, vous pourrez rouler jusqu’au sommet du Mont Ventoux, le géant de Provence et ses 1909 mètres...

...à moins que vous ne préféreriez la tranquillité de la Montagne de Lure et les jolis villages de Haute-Provence à ses pieds comme Saint-Etienne-les-Orgues ou de l’autre côté, la vallée du Jabron.

Vous avez de la chance : plus à l’Est, les Gorges du Verdon sont dans le cercle des 100 kilomètres. Corniche Sublime et Belvédère de la Mescla n’attendent que vous, les Marseillais.

Enfin, dans le Var, la limite s’arrête aux portes de Saint-Tropez, vous ne pourrez pas aller au-delà de La Foux, la Croix-Valmer et le Plan-de-la-Tour, et plus haut Le Muy et Bargemon... Cela vous laisse donc plein de possibilités d’exploration depuis le nord de Marseille !

