Sur la route des lacs de Clairvaux

Retrouvez ici les bonnes adresses visitées par nos trois aventuriers entre Arlay et Clairvaux-les-Lacs avec notamment une jument verte et un château romantique.

Le point de départ - l'aire de repos "La Jument verte"

C'est un clin d’œil au roman la "Jument verte" de Marcel Aymé qui a passé son enfance dans les alentours de Poligny dans le Jura. D'ailleurs l'action du roman se passe dans un village imaginaire inspiré par celui de Villers-Robert.

Le château fort d'Arlay

Une forteresse édifiée jadis par les comtes de Bourgogne mais malmenée par les guerres, depuis la nature y a repris ses droits comme après un confinement de 5 siècles. C’est la famille héritière de Laguiche qui entretient ces ruines médiévales en haut de leur colline depuis 1915. Ils vous présenteront avec plaisir leurs ancêtres dont les portraits surplombent le Grand Salon. Les horaires de visite sont à consulter ici.

Granges-Sur-Baume

Pour voir les faucons, il faut se rendre au Parc Jurafaune, route de Crancot à Granges sur Baume, là-bas vous pourrez contempler une cinquantaine de ces majestueux rapaces à travers un long sentier et au bout de ce parcours des spectacles d’envol sont organisés où les oiseaux sont présentés espèce par espèce à 10h , 14h30 et 16h chaque jour jusqu’au 30 août , dans ce parc se trouve également un espace jeux pour les enfants et un coin pique-nique , pour en savoir plus rendez-vous sur www.jurafaune.com

Ghost Harfang des Neiges Né le 16 juin 2019

Château de Beauregard

C'est le Château de Eudes de Beauregard, un seigneur local allié des Comtes de Bourgogne. La vue depuis la falaise de 660 mètres est magnifique, et ça fait un détour d'à peine 2kms. Son histoire est à lire ici.

Reconstitution du château

Clairvaux-les-lacs

Nature trip Jura , au village de Clairvaux les lacs, vous propose du canyoning, du paddle, du kayak et si le cœur vous en dit de la spéléo , si si , ah vous n’avez pas l’équipement nécessaire ? Ne vous inquiétez pas Nature trip Jura vous fournit tout l’équipement, c’est pas génial ! Vous voulez en savoir plus naturetripjura.com

Activité paddle à faire en famille au lac de Clairvaux © Getty

L’Esprit Jura est un concept store unique en France à Clairvaux les lacs situé place du 8 mai , c’est un village en bois avec 12 boutiques : souvenirs, objets de décoration, jouets en bois, produits régionaux .

La carte à télécharger