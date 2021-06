Sur le sentier des douaniers, entre Cancale et Saint Malo, deux bons plans pour casser la croûte!

Sylvain Baupère, créateur du food truck "Le Baroudeur breton" nous confie ce qui l'a motivé à créer sa cuisine nomade et ses choix de produits; on découvre aussi dans ce reportage l'ambiance au marché de Saint Servan, coté maraîchers et côté clients.