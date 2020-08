La Vallée de Chaudefour est une des trois vallées glaciaires du Massif du Sancy. C'est une réserve naturelle. On ne peut donc pas s'y promener sans quelques règles à respecter. Rappel en compagnie d'Eric Vallé, conservateur de la réserve.

Sustème C: les bons usages pour découvrir la vallée de Chaudefour

En cette période de Covid, la région Auvergne connait une affluence importante cet été. La vallée de Chaudefour a connu en juillet une hausse de sa fréquentation de 25 à 30%. Il est donc important de bien respecter les règles pour préserver la faune et la flore du site.

Réécoutez l'interview d'Éric Vallé, conservateur de la Réserve naturelle nationale de la vallée de Chaudefour en compagnie de Christophe Noiseux

Éric Vallé, conservateur de la Réserve naturelle nationale de la vallée de Chaudefour, invité de Système C

La crête de coq et la dent de la rancune - Vallée de Chaudefour . © Radio France - Valérie Pocheveux

La vallée de Chaudefour

Un cadre naturel exceptionnel, avec une faune et d'une flore remarquables, La vallée de Chaudefour est classée Réserve Naturelle depuis 1991.

De belles randonnées s'offrent à vous: son cirque glaciaire et ses dykes : la Crête du Coq et la Dent de la Rancune.

Site très fréquenté, et très prisé des randonneurs, une réglementation est en place pour la protection de l’ensemble du patrimoine naturel de la vallée

Les consignes pour se promener dans la vallée de Chaudefour

Les chiens sont interdits même tenus en laisse, à cause de leur odeur par rapport à la faune sauvage, et des oiseaux qui nichent au niveau du sol.

La cueillette des fleurs est interdite

Le ramassage de minéraux est interdit

Le camping et le bivouac sont interdits surtout par rapport au feu

Il faut rester sur les sentiers balisés pour ne pas déranger la faune sauvage. Cela peut aussi créer des problèmes d'érosion si l'on sort de ses sentiers.

Les drones sont interdits sur le territoire du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne. Ils peuvent déranger les oiseaux, les marmottes...

On ne jette pas ses déchets dans la nature , on les rapporte avec soi!

Interdiction de circuler en véhicules à moteur

La vallée de Chaudefour dans le Puy de Dôme © Radio France - Valérie Pocheveux

Pensez à bien vous équiper pour randonner dans la vallée de Chaudefour.

On n'y va pas en tongues! Prenez vos chaussures de marche et un vêtement chaud. le temps change très vite en montagne. N'oubliez pas de prendre suffisamment d'eau et un peu de ravitaillement.

Pour plus d'informations, rendez vous à la maison de la Réserve Naturelle à l'entrée du site.

Elle propose des expositions sur les oiseaux rares et les petits carnivores, des sculptures peintes grandeur nature, des représentations très réalistes des reptiles vivant à Chaudefour, des boîtes milieux (relations plantes-insectes) et une grande fresque représentant la réserve naturelle, une exposition sur la géologie, une salle vidéo et une boutique.

Durant tout l'été, des sorties accompagnées thématiques sont proposées.

Sortie à la journée de 10h00 à 18h00 sur un parcours de 9 km du bas de la vallée jusqu'aux crêtes. Vous partez à la découverte des tourbières avec les plantes carnivores mais également des plantes des différents habitats de la Vallée de Chaudefour avec des informations sur les plantes alimentaires, toxiques, médicinales et mellifères.

Possibilité d'observer la faune sauvage sur les crêtes. Sorties déconseillées aux enfants de moins de 8 ans.

La réservation est obligatoire pour ces sorties.

La maison de la Réserve est ouverte jusqu'au 31 août 2020, du dimanche au vendredi, de 10h à 11h45 et de 14h à 17h45. Téléphone: 04 73 88 68 80. Entrée libre et gratuite.

La vallée de Chaudefour dans le Puy de Dôme © Radio France - Valérie Pocheveux

Accès au site

Au départ du village de Chambon-sur-Lac, prendre la direction du Col de la Croix St Robert sur 7 km.

Au départ du Mont-Dore, prendre la direction de Besse par le Col de la Croix Saint-Robert.

Plus d'informations sur le site du parc des volcans d'Auvergne

