Partir en randonnée avec un âne, pour découvrir la région et un animal qui a souvent mauvaise presse, voici ce que vous propose le Havre aux ânes des Ancizes.

Système C: Le havre aux ânes aux Ancizes

C'est animal qui est doux, calme et qui peut parfois être un petit peu têtu! Frédérique Buffard du Havre aux ânes

Quand on connait bien l'animal, on peut mieux le cerner. Le havre aux ânes possède 7 ânes. Partir en randonnée avec un âne permet de motiver les enfants. Ils peuvent tenir la longe de l'animal et en cas de grosse fatigue monter sur son dos. (enfant jusqu'à 10 ans)

Petite balade de découverte

Il s'agit d'une demi-heure de préparation et découverte de l'âne, suivie d'une demi-heure de promenade sur le dos de l'animal.

Le troupeau d'ânes du havre aux ânes aux Ancizes - Site du Havre aux ânes

Les randonnées

Pourquoi pas partir dans la forêt suivre la Viouze entre les Ancizes et Saint Georges de Mons, découvrir les ruines d'un ancien moulin, ou la chartreuse Port Saint Marie.

Pour les plus courageux, relier le Viaduc de Fades: une randonnée de 8 heures!

Autres activités

Fêter son anniversaire au havre aux ânes

Médiation animale pour faciliter la communication et la gestion des émotions

Camping à la ferme pour s’évader en mode Robinson Crusoé

