Terre de Sel à Guérande reprend ses visites estivales

Terre de Sel à Guérande reprend doucement, mais sûrement. Après le déconfinement il a fallut se réorganiser pour accueillir de nouveau le public en toute sécurité : un accueil personnalisé en arrivant sur zone, une régulation du nombre de personnes, du gel hydroalcoolique à l'entrée ou encore une désinfection systématique des anses des paniers. Des précautions nécessaires pour rassurer les touristes qui reviennent progressivement. Le directeur de Terre de Sel, Emmanuel Blanc est optimiste pour la saison, il était l'invité de Benjamin Robin ce mercredi 7 juillet sur France Bleu Loire Océan.

Emmanuel Blanc, directeur de Terre de Sel à Guérande est optimiste pour l'été. Copier

Il y a une vingtaine de visites chaque jour, adaptées pour les enfants, les familles, les randonneurs, les gourmands, depuis la première visite à 8h45 (L'éveil des marais) et jusqu'à 23h avec la fin de la dernière balade nocturne. Sur le site de Terre de Sel, le planning vous permet de choisir selon vos goûts, vos envies, votre composition familiale ou votre temps (entre 45 minutes pour les plus courtes visites jusqu'à plus de deux heures pour la plus longue). Exemple pour les gourmands avec la balade Saveurs de la Nature, une découverte des plantes comestibles dans les marais, expliquée par Emmanuel Blanc.

Il existe de nombreuses plantes comestibles dans les marais salants de Guérande. Copier

Terre de Sel vous attend tous les jours avec des visites originales pour découvrir les marais salants autrement, et ce n'est pas que pour les touristes !