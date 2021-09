Thorigny- sur- Oreuse, un patrimoine à découvrir

Située dans le nord du département de l'Yonne, à 14 km de Sens, la commune de Thorigny- sur- Oreuse est une association de communes comprenant Thorigny, Fleurigny, Saint-Martin et les hameaux de Vallières, Barrault, Launay et La Borde. Son patrimoine est riche de châteaux, d’églises et lavoirs.