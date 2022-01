Tonnerre, une ville en plein renouveau

Tonnerre est une ville de 4575 habitants traversée par le canal de Bourgogne et l’Armançon et qui abrite un patrimoine architectural exceptionnel. Elle revit aujourd’hui avec l’installation de nouveaux commerces en centre- ville .

L’hôtel d’Uzès

L’hôtel d’Uzès est une hôtel particulier datant du 16ième siècle et édifié par un riche bourgeois du nom de Jean Canelle, futur seigneur de Vaulichères, receveur des aides et tailles à Tonnerre, après 1556.

Cette maison doit son nom à Louise de Clermont. Celle-ci épouse en secondes noces, Antoine de Crussol, duc d'Uzès.

Le Chevalier d'Éon y naît le 5 octobre 1728.

L’hôtel Dieu de Tonnerre

L'hôtel-Dieu de Tonnerre est un ancien établissement hospitalier, aujourd'hui musée, fondé en 1293, par Marguerite de Bourgogne, comtesse de Tonnerre, veuve de Charles d’Anjou et belle- sœur de Saint Louis.

Il est le plus long hôpital médiéval d'Europe et l'un des plus anciens.

La mise au tombeau de l’Hôtel Dieu de Tonnerre

La "Mise au Tombeau", située dans l'ancienne sacristie, date de 1454. C'est l'une des plus anciennes d'Europe.

Elle est commandée par Lancelot de Buronfosse, un riche marchand bienfaiteur, et est l'œuvre de Georges et Michiel de la Sonnette, disciples supposés de Claus Sluter, sculpteur des ducs de Bourgogne.

L’Auberge de Bourgogne

L’église Notre Dame

Au cœur de Tonnerre, l’église Notre Dame est à partir du 11ième siècle, un hôpital destiné à héberger les voyageurs qui étaient nombreux, Tonnerre étant au carrefour de plusieurs voies importantes comme celle qui allait de Sens à Alésia.

Les pèlerins en route vers Saint Jacques de Compostelle y faisaient halte eux aussi. C’est à partir du 12ième siècle qu’elle devient l’église d’une paroisse.

Au fil des siècles elle a été exposée à tous les pillages et destructions de l’histoire.

La boucherie charcuterie traiteur Leporcq

Nouvellement installés à Tonnerre, Sébastien et Ludivine ont repris une boucherie fermée depuis 20012.

