Toulouse-Bordeaux en Kayak sur la Garonne

C'est la journée mondiale des transports en commun ce jeudi 25 mars. Gaëtan, 34 ans, se déplace beaucoup en vélo. Et en avril 2021 il va prendre le train entre Bordeaux et Toulouse, et il repartira de la ville rose en kayak sur la Garonne et en autonomie. Rencontre dans la Vie en Bleu.