Toulouse : La nature en ville au Bazacle

Une hirondelle dévore des centaines de moustiques par jour. Alors respectez son nid car elle vous le rend bien. Mickaël Nicolas.

À l’occasion de la fête de la nature qui se déroule cette année du 7 au 11 octobre, le Bazacle invite le grand public de venir découvrir une exposition dédiée et intitulée « Nature en Ville » de l’association Nature en Occitanie.

Mickaël Nicolas © Radio France - Alban Forlot

Demandez le programme

Une exposition pour sensibiliser les citadins à la biodiversité urbaine et leur permettre de poser un regard neuf et averti sur l’environnement qui les entoure. Au programme : la découverte de spécimens animaux et végétaux (parfois insoupçonnés) qui peuplent les espaces urbains. Coté animations, le mercredi 7 octobre, le Bazacle propose aux amoureux de la nature, 3 ateliers naturalistes :

- Observation des oiseaux de la Garonne

- Découverte des mammifères de la région toulousaine

- Identification des arbres du bord de la Garonne.