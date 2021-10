Tours : le vélo en fête durant tout le week-end !

Fête du Vélo, Vélotour, Paris-Tours, randonnée VTT ou VTC… Les événements autour du vélo se succèderont samedi 9 et dimanche 10 octobre.

Ce week-end, c'est la fête du vélo, à Tours, à l'occasion du Vélotour et de la course Paris-Tours

Samedi 9 Octobre

Place Anatole France, vous retrouvez les stands des associations cyclistes, des professionnels du cycle, des structures en lien avec le vélo au quotidien et ses déclinaisons, de gravage (immatriculation des vélos), de sécurité routière, de vélo école, de la bourse aux vélos, et des balades proposées en famille et entre amis…

Village vélo

De 10h à 18h, le Village vélo : Animations, vélo école, bourse aux vélos, stands des associations, des professionnels et structures en lien avec le vélo en Touraine. Les Ateliers du Tour. Espaces ludiques pour les enfants.

Balade familiale gratuite et ouverte à tous

Départ à 11h de la place Anatole France pour une balade d’environ 15 km et un pique-nique sur l’île Balzac, retour vers 15h. Inscription sur place (Pique-niques offerts, prévoir un sac à dos).

Visites guidées à vélo de Tours & Loire

Gratuites et proposées par l’Office de Tourisme (format +/- 45 minutes) sur inscription (max 8 pers. / visite) avec Guide-Conférencier. Départ environ toutes les heures entre 11h du matin et 17h – Pas de vélo fourni – Pré-inscription obligatoire (www.tours-tourisme.fr).

Avis aux amoureux du vélo

Vous êtes un mordu du vélo, le roi du bricolage, vous avez un vélo unique, un vélo qui décoiffe, un vélo rétro, une œuvre qui fait la fierté de la famille !!! Venez présenter vos vélos « différents » et partager votre passion avec d’autres fous du guidon !

Dimanche 10 Octobre, vivez la ville sans voiture !

Profitez d’un périmètre de circulation douce dédié à cette journée. Retrouvez le périmètre sur tours.fr

VÉLOTOUR.

Un parcours à vélo insolite à travers la ville. Inscrivez-vous sur velotour.fr/tours. Le départ sera donné depuis la place Anatole France, et s’en suivra un florilège de lieux plus diversifiés les uns que les autres, avec au menu des lieux culturels comme le Jardin du Musée des Beaux-Arts, mais aussi des lieux insolites comme le Marché de Gros ou encore le Chantier de la restauration de la Locomotive 231E41 et enfin des lieux sportifs avec le Stade de la Vallée du Cher ou le Palais des Sports !

PARIS-TOURS

Rendez-vous, sur la place Anatole France avec les Ateliers du Tour puis vivez les 800 derniers mètres en ligne droite de cette course de 213 km, sur l’avenue Grammont du sud vers le nord.

Randonnée VTT ou VTC

Orientation de 14, 16 ou 21 km accessible à tous à partir de 10 ans. Départ libre place Anatole France de 9h00 à 11h00 : Randonnée à allure libre.

Rendez-vous au stand de la Direction des Sports de la Ville de Tours.