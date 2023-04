Tout savoir et bien s'équiper pour partir en randonnée en toute sécurité

Vous aimez la nature, vous adorez la marche ? Vous avez raison !

Mais avant de vous lancer, il est vital de prendre connaissance des consignes de sécurité, de vérifier ou d'investir dans le matériel adéquat, et tous les équipements nécessaires. Voici donc le récap' de tous les bons comportements à avoir, ainsi que le matériel pour que vous randonniez en toute sécurité et sereinement.

Les consignes de sécurité

Préparez votre itinéraire!

On va tout d'abord préparer notre itinéraire, savoir où est ce qu'on va, s'il y a du fort dénivelé, la longue distance, les éventuels problèmes qu'on pourrait rencontrer sur le parcours. Et dans notre préparation, on évite de se surestimer: On adapte notre randonnée en fonction de nos capacités. Si on est débutant, ça va de soi qu'on va pas s'attaquer à 2000 mètres de dénivelé de suite!

Evitez de partir seul!

Si vraiment vous avez envie de randonnée en solitaire, prévenez toujours un proche de notre destination et de notre date de retour.

Renseignez-vous sur la météo!

les beaux jours vont arriver donc on évite de partir tard le matin, voire même l'après 12 h.

Essayez de partir très tôt pour éviter les fortes chaleurs début d'après 12 h, même de fin de matinée, ainsi que les orages.

Buvez!

En randonnée, il faut boire le plus souvent possible. Il faut savoir que le stade de la déshydratation a déjà commencé lorsque vous avez soif. Donc, même quand vous n'avez pas soif, il faut boire!

Prenez entre un et deux litres d'eau avec vous.

On s'alimente bien!

On s'alimente bien, pas GRAS, mais bien!

On évite des sandwiches jambon beurre pour le pique nique.

On se prend une petite salade de riz, thon, oeuf, tomates, avec un petit filet d'huile d'olive, par exemple. Il faut savoir que l'aliment énergétique de base, c'est le glucose qui regroupe des sucres rapides et des sucres lents. Et en randonnée, vous en aurez besoin.

Bon à savoir : la banane regroupe les sucres lents et les sucres rapides. C'est la meilleure ami du randonneur!

Essayez de manger le plus tard possible

Par exemple, ne fois que votre objectif est atteint et que vous n'avez plus de dénivelé positif à faire sur votre parcours, comme ça, vous ne galérerez pas.

Ne pas hésiter à renoncer lorsque les conditions ne sont plus réunies pour progresser en toute sécurité.

Ça peut arriver! Il ne faut surtout pas avoir honte de faire demi-tour, votre sécurité en dépend!

Par exemple, il y a des apparitions de névés . Il y a des choses que vous n'aviez pas prévu sur le parcours. Ou alors il pleut, il y a des orages ? Alors, il ne faut surtout pas hésiter à faire demi tour...

Avoir le bon équipement

On part pas en soirée, on ne va pas à la plage, on va en randonnée!

Donc on prend:

Des chaussures adaptées à ce sport et on va privilégier des tiges hautes de façon à bien maintenir votre cheville.

Des chaussettes montantes, adaptées à la randonnée et à vos chaussures,

Ne prenez pas de socquettes, ça risquerait d'être très pénible au niveau des ampoules et on va privilégier la laine comme matière pour les chaussettes,

Pour le pantalon, des fibres synthétiques, de façon à prendre en compte la solidité et la respirabilité.

Pour le haut du corps, on opte pour le système "trois couches" soit:

Tee-Shirt.

Pull polaire, contre le froid.

Imperméable, contre les intempéries.

Ne prenez surtout pas de coton en randonnée, parce qu'il absorbe l'humidité. Et nous, on veut évacuer l'humidité.

Pensez aussi prendre bonnet pour le matin, casquette ou chapeau pour l'après-midi.

Pour rappel, partez tôt le matin en randonnée et si vous partez en montagne, il fait très froid.

Et enfin, une paire de gants dans le sac à dos, ça peut toujours servir!

Question matériel ?

Pour des randos dans la journée, inutile d'emmener des accessoires d'itinérance comme des matelas, réchauds, tentes ou même des gros sac à dos 200 litres.

Le sac à dos: prenez un sac de 20/30 litres à la journée, ça suffit amplement.

Transporter son eau : On bannit même les bouteilles d'eau. On prend des gourdes et on privilégie l'isotherme. Cela conserve au frais après des efforts conséquents ? C'est toujours bien de boire de l'eau fraîche plutôt que de l'eau réchauffée.

Dans votre sac, il y a aussi:

la trousse de secours avec des pansements pré découpés de tailles différentes, imperméables.

des pansements de seconde peau contre les ampoules,

une pince à échardes,

un tire-tics

des compresses,

du sparadrap,

un antiseptique en spray.

Vos propres médicaments: Si vous avez un traitement,

un ou deux antalgiques, en cas de besoin.

une couverture de survie

une lampe frontale et des piles en secours. (assurez-vous qu'elle fonctionne avant le départ)

un couteau suisse

une batterie externe pour votre téléphone portable

une paire de chaussettes de rechange

un tee-shirt de rechange

des mouchoirs en papier

vos papiers d'identité

un sifflet

un briquet

C'est toujours bon d'avoir ça dans le sac à dos. Vaut mieux prévenir que guérir, les jours vont rallonger, vous risquez de prendre une averse sur le parcours...Vous allez dire qu'il y en a trop ? On ne sait jamais, un imprévu peut vite dégénerer.

Sans oublier de connaitre les numéros d'urgence : 15, 17, 18 et 112

Si vous avez des problèmes au genou, surtout pour les descentes: Prenez des bâtons, ça vous sera très utile.

Prenez aussi avec vous des sacs poubelles parce qu'en randonnée, on ramène toujours avec nous nos propres déchets.

On n'oublie pas la crème solaire, surtout si vous allez à haute altitude, ça chauffe !

Vous avez tout ce qu'il faut dans le sac à dos?

Vous êtes bien équipé et vous avez bien imprimé les consignes de sécurité et le parcours ? Alors il n'y a plus qu'à partir en randonnée! Allez !