Travaux de restauration des sentiers du Mézenc

Les travaux de restauration concernent deux sentiers la Croix de Boutières (Ardèche) et la Croix de Peccata (Haute-Loire), deux chemins extrêmement fréquentés, on parle de 50 000 visiteurs minimum par an, la dégradation du site au fil du temps est considérable, elle touche des milieux naturels parfois rares. Il fallait agir, c’est ce que fait la région, les départements de Haute-Loire et de l’Ardèche, l’ONF et le PNR des Monts d’Ardèche. Ce chantier, lancé au printemps dernier, prendra fin en septembre 2023, idéalement.

Forêt de la Croix de Boutières - DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

Exemple de dégradation importante - PNR des Monts d'Ardèche

Création de zones de pause et de contemplation - PNR des Monts d'Ardèche

