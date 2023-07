Une balade à l'ombre d'une forêt dans les côtes Roannaises

Patrimoine et terroir

Cap sur l'Ouest de Roanne en direction de Saint-Haon-le-Châtel pour suivre un circuit de 10 kilomètres sur le balisage blanc-jaune n°25 qui vous mènera sur de fabuleux trésors de la Loire comme ce village médiéval et de caractère avec des maisons à pans de bois du Moyen-Âge, des hôtels particuliers du 17ème et 18ème siècle, des manoirs et entourés de quelques restes de remparts qui agrémentera votre voyage dans le temps.

Les remparts du village médiéval de Saint-Haon-le-Châtel dans la Loire - Marjorie Chevrier

En quittant le village, vous emprunterez une montée jusqu'à 700 mètres d'altitude pour atteindre la forêt de Pardières et ces points de vues sur les Plaines du Roannais, les Monts de la Madeleine avant d'apprécier les vignes de la Côte Roannaise où travaillent une trentaine de vignerons sur une appellation d'origine contrôlée.

Les vignes profitent du soleil au-dessus de la plaine du Roannais © Radio France - Yoann Kerpedron

"La Loire à pied", nouvelle édition

Passez la porte des Offices de Tourisme, librairies ou encore le siège de la Fédération Française de Randonnée Pédestre de la Loire pour faire l'acquisition de la nouvelle mouture du topoguide "La Loire à pied" qui recense une quarantaine de circuits de promenades et randonnées ou découvrez cette version numérique avec guidage GPS à télécharger gratuitement sur votre smartphone : MaRando .