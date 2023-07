Une balade à Saint-Martin-la-Plaine, entre hauteurs et fauves

Des points de vue époustouflant

Au départ du village de Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire que vous pourrez suivre ce circuit balisé en blanc et jaune portant le numéro 3 pour atteindre un sommet à 630 mètres d'altitude riche en prairies et vergers : bienvenue au Crêt Féchet.

Vue depuis le sommet du Crêt de Féchet dans la Loire - FFRandonnée Loire

En plus de points de vue imprenables sur les villages de Saint-Martin-la-Plaine et Saint-Joseph , vous pourrez apercevoir les Monts du Lyonnais ainsi que le Massif du Pilat . Autre curiosité et pas des moindres, en passant à proximité de l'Espace Zoologique , découvrir quelques espèces qui longeront comme vous les enclos qui accueilleront prochainement des girafes.

Après l'effort, le patrimoine

C'est à Saint-Martin-la-Plaine que vous pourrez visiter la Maison de la Mourine qui abrite un musée des forgerons en témoignage du passé de ce savoir-faire du village et qui est ouvert au public les samedi et dimanche après-midi.

Après votre rando, découvrez le passé des forgerons au musée de Saint-Martin-la-Plaine - FFRandonnée Loire

Retrouvez toutes les informations sur ce circuit auprès de la Fédération Française de Randonnée Pédestre de la Loire qui vous invite à consulter le topoguide "La Loire à pied" et ses 45 circuits de promenades et randonnées également disponibles en version numérique avec l'application MaRando à télécharger gratuitement sur votre téléphone.

