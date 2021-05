Une petite jungle au bord de la rivière Drôme

Une de ses caractéristiques est de s'adapter à la dynamique naturelle du cours d'eau, on y trouve des arbres et des plantes parfaitement adaptés pour se développer dans des conditions parfois extrêmes, c'est une sorte de petite jungle dans la réserve avec un nombre important d'arbres, d'arbustes, d'arbrisseaux différents , pas moins de 100 espèces sur 150 hectares.

Des conditions de vie très particulières Copier

Son état de santé dépend entièrement du bon fonctionnement et de la qualité de la rivière Drôme, ces dernières années on observe un assèchement de la nappe phréatique à certains endroits.

Les ingrédients pour la préserver Copier

La façon la plus efficaces pour la préserver est de la laisser évoluer le plus naturellement possible, pour mûrir, se structurer et nous offrir une biodiversité exceptionnelle, il y aurait plus d'êtres vivants dans le sol de la forêt que d'hommes sur terre.

Un véritable bienfaits local Copier

Un lien pour aller plus loin : Réserve Naturelle Nationale des Ramières du Val de Drôme.