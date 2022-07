Vacances en Touraine : à Rochecorbon, avec La Rabouilleuse, offrez-vous de beaux souvenirs au fil de l’eau !

En avant toues, barques et fûtreaux ! Elles s’appellent La Rabouilleuse, La Sybille, Bachi et Bouzouk ou La Faou et Le Roy, ce sont les embarcations de Loire à fond plat de "La Rabouilleuse - école de Loire", qui vous offrent de belles perspectives de balades au fil de l’eau. Et quoi de mieux l’été par ces chaleurs, que d’aller en bateau en journée, à l’aube ou au crépuscule goûter les paysages de Loire toujours incroyables. Après seulement quelques mètres, vous pouvez avoir l’impression d’avoir changé de pays, de vous trouver en Asie ou ailleurs, dans une autre époque aussi où les bruits de moteurs ont disparu. Laissez-vous porter au fil de l’eau par la voile ou la bourde, cette longue perche à croc ferré, l’un des outils traditionnels de navigation ligérienne et regardez vivre les animaux : aigrettes, sternes, martins-pêcheurs et autres oiseaux mais aussi les castors que vous pourrez peut-être apercevoir en soirée...

Profitez vous aussi d'une belle balade sur la Loire ! - @La Rabouilleuse

Reportage La Rabouilleuse Copier

Plusieurs propositions pour enrichir votre été avec La Rabouilleuse :

- Les balades d’une heure 30 à différents moments de la journée (aube, journée, crépuscule).

- La mise à disposition d’un bateau (qui peut accueillir jusqu’à 12 personnes) avec pilote pour 2 heures minimum.

- Soirées pique-niques, bivouacs.

- Prestations culturelles ou scientifiques.

“ « La Rabouilleuse – Ecole de Loire » est une association loi 1901 créée en mars 2011, elle réunit 170 adhérents parmi lesquels 30 souscrivent à une convention de formation à la batellerie de Loire et au co-usage de bateaux. L’association œuvre pour le développement d’un usage harmonieux de la Loire.”