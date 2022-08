Vacances en Touraine : découvrez à Amboise, autour du château du Clos Lucé, le parc Leonardo Da Vinci !

Incontournable en Touraine, le château du Clos Lucé à Amboise, dernière demeure de Léonard de Vinci, regorge de trésors à découvrir. Le lieu lieu-même, fait de briques roses et de pierres de tuffeau, bâti sur des fondations gallo-romaines est empreint d'une certaine ambiance très particulière notamment dans la chambre où s'est éteint le grand Léonard le 2 mai 1519 après 3 ans passés auprès de François 1er.

Le château du Clos Lucé - @Leonard de Serres

Mais le Parc Leonardo Da Vinci est absolument exceptionnel et à visiter également. François Saint-Bris nous invite à une belle balade ici dans ce reportage, depuis un point de vue particulièrement agréable : la passerelle qui domine un plan d'eau dans le jardin de Léonard où planent des brumes chères au Peintre inventeur du "Sfumato", du nom de cette technique picturale qu'on peut observer dans le voile vaporeux qui enveloppe le sourire de la Joconde.

Balade dans le Parc Leonardo da Vinci avec François Saint-Bris Copier

Le jardin de Léonard et son "sfumato" - @Eric Sander

Ce parc de 7 hectares, naturel où évoluent de nombreux animaux sauvages, insectes, oiseaux, poissons abrite le jardin de Léonard qui permet de découvrir l’influence de la Nature sur son œuvre. "Autodidacte, c’est en observant la Nature dans laquelle il trouve des réponses que, loin des livres, Léonard de Vinci élabore un nouveau mode d’apprentissage en étant l’un des premiers à inventer la science expérimentale. Au Château du Clos Lucé, Le Jardin de Léonard a été pensé de la même manière : toutes les réponses aux questions concernant le Maître sont là, accessibles aux enfants comme aux adultes. Les arbres, les plantes, ainsi que les mouvements des eaux retrouvés dans les codex ou dans ses tableaux reprennent vie dans ce jardin dédié à la Nature."

Le parc Léonardo Da Vinci et les inventions de Léonard dont la vis aérienne - @Eric Sander

Dans le parc, on découvre le Léonard amoureux de Nature mais aussi le Léonard ingénieur, le Léonard visionnaire et le Léonard peintre et architecte. Dans le parc, montez à bord du char d’assaut, actionnez la vis aérienne, manipulez la mitrailleuse, promenez-vous en bateau à aubes, franchissez le pont tournant ou le célèbre pont à double travée de vingt mètres de haut, réalisés avec les techniques de l’époque. Toutes ces maquettes sont à taille réelle pour offrir aux petits et grands des expériences pratiques et vérifier les intuitions de Léonard.

« La Nature est pleine de causes infinies, que l’expérience n’a jamais démontrées » Léonard de Vinci

Jusqu'au 20 septembre 2022, vous avez une occasion unique de voir au Clos Lucé le Saint Jérôme de Léonard de Vinci, dans la Halle muséographique située dans le parc.