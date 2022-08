Vacances en Touraine : le musée Lansyer invite à la contemplation à Loches !

Le musée Lansyer à Loches est situé au cœur de la cité royale de Loches. Havre de paix et de verdure, il est saisissant de tranquillité et d'intemporalité quand on y traverse le jardin pour y entrer. Dans le musée d'ailleurs, on continue d'être enchanté par ce jardin qui est visible de toutes les fenêtres. Il n'y a pas à dire, les paysages sont présents et inspirants, dedans comme dehors !

Le jardin du musée Lansyer - @Léonard de Serres

Reportage au musée Lansyer Copier

Emmanuel Lansyer (1835-1893) est l'un des rares peintres à avoir pu vivre de sa peinture, plutôt bien d'ailleurs. Mais comme nous l'explique Véronique Lourme, Responsable du service Patrimoine à la ville de Loches, il y a beaucoup travaillé et c'était plus que mérité ! Devenir peintre était sa vocation dès l'adolescence : « Je ferai tout le possible et l’impossible pour devenir peintre » nous livre-t-il dans son autobiographie en 1881. En "1866, il devient un peintre officiel, ses œuvres sont achetées par l’État. Sa carrière de paysagiste culmine en 1881 avec sa décoration de la Légion d’honneur et son élection au jury du Salon des artistes français. Comblé d’honneurs, Lansyer s’éteint à Paris en 1893. Il est enterré à Loches". Ses paysages, naturalistes et d'une grande diversité, inspirés par ses voyages fréquents en Bretagne notamment, sont particulièrement réalistes, presque photographiques et en regardant certaines de ses œuvres marines, vous pouvez avoir l'impression que les embruns vont vous éclabousser tellement l'écume semble réelle. Il est considéré comme l'un des meilleurs paysagistes de son temps avec Corot, le peintre et graveur Français, contemporain de Lansyer.

Dans le musée, ancienne maison de famille qu'il avait héritée de sa mère et léguée à la ville de Loches, vous pouvez à loisir vous installer confortablement sur un grand canapé pour admirer son savoir-faire. Outre les 500 tableaux du Maître, le musée Lansyer abrite une collection de 2000 gravures, de 1000 objets Japonais et de nombreuses photographies et objets personnels car le peintre était aussi grand amateur d'art et collectionneur.

Les enfants ne sont pas oubliés au musée Lansyer ! - @Léonard de Serres

Grâce à des installations sensorielles, des textes de présentation accessibles à tous et des visites adaptées, le musée aborde les œuvres et la vie de l’artiste avec simplicité. En libre accès, adultes et enfants profitent de nombreuses interactions et manipulations pour observer et comprendre l’univers du peintre. La salle de découvertes : installée en fin de parcours, à l’étage du musée, cette salle est entièrement dédiée aux familles. Elle offre de nombreux supports ludiques et pédagogiques pour comprendre les œuvres, les techniques et la vie de Lansyer tout en s’amusant.